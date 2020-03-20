Главные новости дня: 19 марта

Теги коронавируслеонид федунариполь погба

Главные новости дня: 19 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 19 марта.

Бывший президент "Реала" Лоренцо Санс находится в критическом состоянии из-за коронавируса.

При этом бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев не верит в существование коронавируса.

Известный агент Мино Райола намерен летом привести в "Реал" топ-игрока.

Жена Лионеля Месси Антонелла поздравила футболиста с днем отца.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поздравил с днем рождения нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес недоволен тренировками команды на фоне пандемии коронавируса.

Нападающий сборной России Ари заявил, что в стране скрывают реальное число заразившихся коронавирусом. Через некоторое время футболист опроверг свои слова.

Нападающий "Реала" Лука Йович рассказал, зачем он нарушил карантин и улетел из Испании в Сербию.

Владелец "Спартака" Леонид Федун уверен, что Россия справится с последствиями экономического кризиса из-за падения цен на нефть.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
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