Главные новости дня: 19 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 19 марта.
Бывший президент "Реала" Лоренцо Санс находится в критическом состоянии из-за коронавируса.
При этом бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев не верит в существование коронавируса.
Известный агент Мино Райола намерен летом привести в "Реал" топ-игрока.
Жена Лионеля Месси Антонелла поздравила футболиста с днем отца.
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поздравил с днем рождения нападающего "Зенита" Александра Кокорина.
Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес недоволен тренировками команды на фоне пандемии коронавируса.
Нападающий сборной России Ари заявил, что в стране скрывают реальное число заразившихся коронавирусом. Через некоторое время футболист опроверг свои слова.
Нападающий "Реала" Лука Йович рассказал, зачем он нарушил карантин и улетел из Испании в Сербию.
Владелец "Спартака" Леонид Федун уверен, что Россия справится с последствиями экономического кризиса из-за падения цен на нефть.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18