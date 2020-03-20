Главные новости дня: 19 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 19 марта.

Бывший президент "Реала" Лоренцо Санс находится в критическом состоянии из-за коронавируса.

При этом бывший игрок киевского "Динамо" Александр Алиев не верит в существование коронавируса.

Известный агент Мино Райола намерен летом привести в "Реал" топ-игрока.

Жена Лионеля Месси Антонелла поздравила футболиста с днем отца.

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поздравил с днем рождения нападающего "Зенита" Александра Кокорина.

Защитник "Локомотива" Бенедикт Хеведес недоволен тренировками команды на фоне пандемии коронавируса.

Нападающий сборной России Ари заявил, что в стране скрывают реальное число заразившихся коронавирусом. Через некоторое время футболист опроверг свои слова.

Нападающий "Реала" Лука Йович рассказал, зачем он нарушил карантин и улетел из Испании в Сербию.

Владелец "Спартака" Леонид Федун уверен, что Россия справится с последствиями экономического кризиса из-за падения цен на нефть.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru