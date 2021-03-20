Главные новости дня: 19 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 19 марта.
"Бавария" сыграет с ПСЖ, "Реал" - с "Ливерпулем" и другие пары 1/4 финала Лиги Чемпионов. Сетка турнира.
"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Гранадой", "Аякс" - с "Ромой" и другие пары 1/4 финала Лиги Европы. Сетка турнира.
Лука Модрич признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.
Гол Лионеля Месси в ворота ПСЖ признан лучшим в ответных матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Определён лучший игрок недели в Лиге Европы.
"РБ Лейпциг" переиграл "Арминию" и сократил отставание от "Баварии".
"Монако" Головина разгромил "Сент-Этьен".
"Ротор" уволил главного тренера Александра Хацкевича.
Криштиану Роналду - лучший игрок Серии А сезона-2019/20 по версии Итальянской ассоциации футболистов.
Александр Кокорин усугубил травму и выбыл до середины апреля.
Виктор Гончаренко может летом возглавить "Краснодар".
Ивица Олич возглавит ЦСКА на следующей неделе.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 19 марта
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"Фулхэм" уступил "Лидсу" в матче АПЛ
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"Бетис" обыграл "Леванте" в матче Ла Лиги
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1
"Монако" Головина разгромил "Сент-Этьен"
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"Дженоа" добыл выездную победу над "Пармой"
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1
"РБ Лейпциг" переиграл "Арминию" и сократил отставание от "Баварии"
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Зидан: "Ты можешь подписать десятилетний контракт и потерять работу на следующий день"
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Экс-арбитр Федотов назвал виновного в проблемах VAR в РПЛ
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"Спартак" поздравил Кокорина с 30-летием
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Акционер "Спартака" подал иск против клуба
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Успехи "Зенита" и "Спартака", поражения ЦСКА и "Краснодара": все результаты 23-го тура РПЛ
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Гол Месси в ворота ПСЖ признан лучшим в ответных матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов
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Кутепов рассказал, в каком виде спорта хотел бы себя попробовать после завершения карьеры футболиста
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18