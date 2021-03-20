Главные новости дня: 19 марта

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Главные новости дня: 19 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 19 марта.

"Бавария" сыграет с ПСЖ, "Реал" - с "Ливерпулем" и другие пары 1/4 финала Лиги Чемпионов. Сетка турнира.

"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Гранадой", "Аякс" - с "Ромой" и другие пары 1/4 финала Лиги Европы. Сетка турнира.

Лука Модрич признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

Гол Лионеля Месси в ворота ПСЖ признан лучшим в ответных матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Определён лучший игрок недели в Лиге Европы.

"РБ Лейпциг" переиграл "Арминию" и сократил отставание от "Баварии".

"Монако" Головина разгромил "Сент-Этьен".

"Ротор" уволил главного тренера Александра Хацкевича.

Криштиану Роналду - лучший игрок Серии А сезона-2019/20 по версии Итальянской ассоциации футболистов.

Александр Кокорин усугубил травму и выбыл до середины апреля.

Виктор Гончаренко может летом возглавить "Краснодар".

Ивица Олич возглавит ЦСКА на следующей неделе.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Роналду - лучший игрок Серии А сезона-2019/20 по версии Итальянской ассоциации футболистов

Роналду - лучший игрок Серии А сезона-2019/20 по версии Итальянской ассоциации футболистов

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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