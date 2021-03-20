Главные новости дня: 19 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 19 марта.

"Бавария" сыграет с ПСЖ, "Реал" - с "Ливерпулем" и другие пары 1/4 финала Лиги Чемпионов. Сетка турнира.

"Манчестер Юнайтед" сыграет с "Гранадой", "Аякс" - с "Ромой" и другие пары 1/4 финала Лиги Европы. Сетка турнира.

Лука Модрич признан лучшим игроком недели в Лиге Чемпионов.

Гол Лионеля Месси в ворота ПСЖ признан лучшим в ответных матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов.

Определён лучший игрок недели в Лиге Европы.

"РБ Лейпциг" переиграл "Арминию" и сократил отставание от "Баварии".

"Монако" Головина разгромил "Сент-Этьен".

"Ротор" уволил главного тренера Александра Хацкевича.

Криштиану Роналду - лучший игрок Серии А сезона-2019/20 по версии Итальянской ассоциации футболистов.

Александр Кокорин усугубил травму и выбыл до середины апреля.

Виктор Гончаренко может летом возглавить "Краснодар".

Ивица Олич возглавит ЦСКА на следующей неделе.

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