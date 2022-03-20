Главные новости дня: 19 марта

Фото: сайт "Зенита"/Вячеслав Евдокимов

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 19 февраля.

"Спартак" во второй раз в сезоне не смог победить "Нижний Новгород".

"Зенит" разгромил "Арсенал" в матче РПЛ.

"Локомотив" переиграл "Ахмат", уступая в счёте к перерыву.

"Арсенал" минимально обыграл "Астон Виллу" и закрепился в топ-4 АПЛ.

"Челси" прошел в полуфинал Кубка Англии.

"Атлетико" на выезде обыграл "Райо Вальекано".

"Наполи" одолел "Удинезе" благодаря дублю Осимхена.

"Интер" потерял очки в матче с "Фиорентиной" Кокорина.

"Милан" минимально переиграл "Кальяри".

"Бавария" разгромила "Унион".

Четыре крупных банка поспорят за право стать титульным спонсором РПЛ.

"Ньюкасл" нацелился на Неймара.

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