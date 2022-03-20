Главные новости дня: 19 марта
Фото: сайт "Зенита"/Вячеслав Евдокимов
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 19 февраля.
"Спартак" во второй раз в сезоне не смог победить "Нижний Новгород".
"Зенит" разгромил "Арсенал" в матче РПЛ.
"Локомотив" переиграл "Ахмат", уступая в счёте к перерыву.
"Арсенал" минимально обыграл "Астон Виллу" и закрепился в топ-4 АПЛ.
"Челси" прошел в полуфинал Кубка Англии.
"Атлетико" на выезде обыграл "Райо Вальекано".
"Наполи" одолел "Удинезе" благодаря дублю Осимхена.
"Интер" потерял очки в матче с "Фиорентиной" Кокорина.
"Милан" минимально переиграл "Кальяри".
"Бавария" разгромила "Унион".
Четыре крупных банка поспорят за право стать титульным спонсором РПЛ.
"Ньюкасл" нацелился на Неймара.
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Исидор повторил достижение Ари
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Фанаты "Зенита" вывесили баннер, осуждающий действия ФИФА и УЕФА
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18