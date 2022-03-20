Главные новости дня: 19 марта

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Главные новости дня: 19 мартаФото: сайт "Зенита"/Вячеслав Евдокимов

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 19 февраля.

"Спартак" во второй раз в сезоне не смог победить "Нижний Новгород".

"Зенит" разгромил "Арсенал" в матче РПЛ.

"Локомотив" переиграл "Ахмат", уступая в счёте к перерыву.

"Арсенал" минимально обыграл "Астон Виллу" и закрепился в топ-4 АПЛ.

"Челси" прошел в полуфинал Кубка Англии.

"Атлетико" на выезде обыграл "Райо Вальекано".

"Наполи" одолел "Удинезе" благодаря дублю Осимхена.

"Интер" потерял очки в матче с "Фиорентиной" Кокорина.

"Милан" минимально переиграл "Кальяри".

"Бавария" разгромила "Унион".

Четыре крупных банка поспорят за право стать титульным спонсором РПЛ.

"Ньюкасл" нацелился на Неймара.

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1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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