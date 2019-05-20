Главные новости дня: 19 мая

Редакция Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 19 мая.

В чемпионате России "Краснодар" разгромил "Арсенал" и гарантировал себе медали первенства, а также участие как минимум в квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

"Ростов" обыграл "Зенит", для которого поражение стало первым за последние 11 матчей. В двух других матчах "Урал" и "Локомотив", а также "Енисей" и "Динамо" разошлись миром с одинаковым счетом 2:2.

В чемпионате Италии "Ювентус" сыграл вничью с "Аталантой", которая благодаря этому вышла на третье место.

Видеообзор матча "Ювентус" - "Аталанта"

"Наполи" разгромил "Интер" благодаря дублю испанского полузащитника Фабиана Руиса.

Видеообзор матча "Наполи" - "Интер"

"Милан" в отличие от соседей выступил более успешно, обыграв "Фрозиноне".

Видеообзор матча "Милан" - "Фрозиноне"

В испанской Примере завершились два заключительных матча нынешнего сезона.

"Реал" неожиданно проиграл "Бетису". Для королевского клуба это поражение стало 12-м в сезоне.

Видеообзор матча "Реал" - "Бетис"

Чемпион страны "Барселона" не сумела обыграл "Эйбар". Лионель Месси оформил дубль и продолжает лидировать в зачете "Золотой бутсы".

Видеообзор матча "Эйбар" - "Барселона"

Также в этот день определились чемпионы сразу в нескольких странах. Золотые медали завоевали: "Шахтер" (Украина), "Галатасарай" (Турция), "Пяст" (Польша) и "Славия" (Чехия).

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