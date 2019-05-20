Главные новости дня: 19 мая

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Главные новости дня: 19 мая

Редакция Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 19 мая.

В чемпионате России "Краснодар" разгромил "Арсенал" и гарантировал себе медали первенства, а также участие как минимум в квалификационном раунде Лиги Чемпионов.

"Ростов" обыграл "Зенит", для которого поражение стало первым за последние 11 матчей. В двух других матчах "Урал" и "Локомотив", а также "Енисей" и "Динамо" разошлись миром с одинаковым счетом 2:2.

В чемпионате Италии "Ювентус" сыграл вничью с "Аталантой", которая благодаря этому вышла на третье место.

Видеообзор матча "Ювентус" - "Аталанта"

"Наполи" разгромил "Интер" благодаря дублю испанского полузащитника Фабиана Руиса.

Видеообзор матча "Наполи" - "Интер"

"Милан" в отличие от соседей выступил более успешно, обыграв "Фрозиноне".

Видеообзор матча "Милан" - "Фрозиноне"

В испанской Примере завершились два заключительных матча нынешнего сезона.

"Реал" неожиданно проиграл "Бетису". Для королевского клуба это поражение стало 12-м в сезоне.

Видеообзор матча "Реал" - "Бетис"

Чемпион страны "Барселона" не сумела обыграл "Эйбар". Лионель Месси оформил дубль и продолжает лидировать в зачете "Золотой бутсы".

Видеообзор матча "Эйбар" - "Барселона"

Также в этот день определились чемпионы сразу в нескольких странах. Золотые медали завоевали: "Шахтер" (Украина), "Галатасарай" (Турция), "Пяст" (Польша) и "Славия" (Чехия).

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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1 Барселона Барселона 38 87
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 38 76
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 38 68
4 Валенсия Валенсия 38 61
5 Хетафе Хетафе 38 59
6 Севилья Севилья 38 59
7 Эспаньол Эспаньол 38 53
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 38 53
9 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 38 50
10 Бетис Бетис 38 50
11 Алавес Алавес 38 50
12 Эйбар Эйбар 38 47
13 Леганес Леганес 38 45
14 Вильярреал Вильярреал 38 44
15 Леванте Леванте 38 44
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 38 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 38 41
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