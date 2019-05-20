Главные новости дня: 19 мая
Редакция Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 19 мая.
В чемпионате России "Краснодар" разгромил "Арсенал" и гарантировал себе медали первенства, а также участие как минимум в квалификационном раунде Лиги Чемпионов.
"Ростов" обыграл "Зенит", для которого поражение стало первым за последние 11 матчей. В двух других матчах "Урал" и "Локомотив", а также "Енисей" и "Динамо" разошлись миром с одинаковым счетом 2:2.
В чемпионате Италии "Ювентус" сыграл вничью с "Аталантой", которая благодаря этому вышла на третье место.
Видеообзор матча "Ювентус" - "Аталанта"
"Наполи" разгромил "Интер" благодаря дублю испанского полузащитника Фабиана Руиса.
Видеообзор матча "Наполи" - "Интер"
"Милан" в отличие от соседей выступил более успешно, обыграв "Фрозиноне".
Видеообзор матча "Милан" - "Фрозиноне"
В испанской Примере завершились два заключительных матча нынешнего сезона.
"Реал" неожиданно проиграл "Бетису". Для королевского клуба это поражение стало 12-м в сезоне.
Видеообзор матча "Реал" - "Бетис"
Чемпион страны "Барселона" не сумела обыграл "Эйбар". Лионель Месси оформил дубль и продолжает лидировать в зачете "Золотой бутсы".
Видеообзор матча "Эйбар" - "Барселона"
Также в этот день определились чемпионы сразу в нескольких странах. Золотые медали завоевали: "Шахтер" (Украина), "Галатасарай" (Турция), "Пяст" (Польша) и "Славия" (Чехия).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32