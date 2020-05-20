Главные новости дня: 19 мая
Soccernews выделяет главные новости из мира футбола в вторника, 19 мая.
У еще одного игрока "Динамо" подозрение на коронавирус.
Игроки тульского "Арсенала" сдали отрицательные тесты на коронавирус.
Тульский "Арсенал" с завтрашнего дня возобновляет тренировочный процесс.
Сон Хын Мин вернулся в расположение "Тоттенхэма".
"Марсель" сообщил о желании продлить контракт с Виллаш-Боашем.
ЦСКА договорился о переходе форварда "Оренбурга".
"Барселона" пыталась купить Харри Кейна.
"Динамо" опубликовало заявление по поводу заражённых коронавирусом в клубе.
Названы имена футболистов "Динамо", заразившихся коронавирусом.
"Бавария" может выкупить Коутиньо, но при одном условии.
Хадсона-Одои арестовали по подозрению в изнасиловании.
ЦСКА предложил форварду "Оренбурга" Деспотовичу солидную зарплату.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
главное
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"Спорт-Экспресс": Ташаев хочет разорвать контракт со "Спартаком"
-
У еще одного игрока "Динамо" подозрение на коронавирус
-
Игроки тульского "Арсенала" сдали отрицательные тесты на коронавирус
-
Тульский "Арсенал" с завтрашнего дня возобновляет тренировочный процесс
-
Сон Хын Мин вернулся в расположение "Тоттенхэма"
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Главные новости дня: 19 мая
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Иван Саенко прокомментировал уход Семина из "Локомотива"
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У еще одного игрока "Динамо" подозрение на коронавирус
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Игроки тульского "Арсенала" сдали отрицательные тесты на коронавирус
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Бывшие одноклубники Пирло поздравили спортсмена с днем рождения
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2
Клопп поделился ожиданиями от возвращения "Ливерпуля" к групповым тренировкам
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Широков высказал мнение о карантинных мерах в Москве
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Кавани может продолжить карьеру в "Интере"
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Тульский "Арсенал" с завтрашнего дня возобновляет тренировочный процесс
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Жена Кокорина опубликовала обворожительное фото в инстаграме
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Сон Хын Мин вернулся в расположение "Тоттенхэма"
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Канте удивил одноклубников и болельщиков "Челси" новой прической
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Президент "Анжи" высказался о ситуации с коронавирусом в Дагестане
-
Ван Боммел предложил свою кандидатуру на пост главного тренера "Милана"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18