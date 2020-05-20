Главные новости дня: 19 мая

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Главные новости дня: 19 мая

Soccernews выделяет главные новости из мира футбола в вторника, 19 мая.

У еще одного игрока "Динамо" подозрение на коронавирус.

Игроки тульского "Арсенала" сдали отрицательные тесты на коронавирус.

​​​​​​​Тульский "Арсенал" с завтрашнего дня возобновляет тренировочный процесс.

Сон Хын Мин вернулся в расположение "Тоттенхэма".

"Марсель" сообщил о желании продлить контракт с Виллаш-Боашем.

ЦСКА договорился о переходе форварда "Оренбурга".

"Барселона" пыталась купить Харри Кейна.

"Динамо" опубликовало заявление по поводу заражённых коронавирусом в клубе.

​​​​​​​Названы имена футболистов "Динамо", заразившихся коронавирусом.

​​​​​​​"Бавария" может выкупить Коутиньо, но при одном условии.

​​​​​​​Хадсона-Одои арестовали по подозрению в изнасиловании.

​​​​​​​ЦСКА предложил форварду "Оренбурга" Деспотовичу солидную зарплату.

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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
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11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
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16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
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