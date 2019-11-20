Главные новости дня: 19 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 19 ноября.

Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020. Уэльс обыграл Венгрию и вышел на Евро-2020.

Определились все участники Евро-2020.

Все результаты 19 ноября можно посмотреть тут.

Неймар вернулся к тренировкам ПСЖ.

"Тоттенхэм" уволил Почеттино. Клуб при тренере выдал худшее начало чемпионата с 2008 года.

Гнабри стал лучшим игроком Бундеслиги в октябре.

Опубликован рейтинг средних зарплат всех клубов АПЛ.

Марадона покинул пост главного тренера "Химнасии".

"Ювентус" объявил о продлении контракта с Бонуччи.

Бердыев возглавит "Сочи".

Луис Энрике вернулся на пост главного тренера сборной Испании.

Манчини продлил рекордную победную серию сборной Италии.

Только один бывший чемпион Европы не сумел квалифицироваться на Евро-2020.

РФС ввёл систему штрафов для игроков сборной России.

"Эвертон" готовит предложение по Чалову.

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