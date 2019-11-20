Главные новости дня: 19 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 19 ноября.
Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020. Уэльс обыграл Венгрию и вышел на Евро-2020.
Определились все участники Евро-2020.
Все результаты 19 ноября можно посмотреть тут.
Неймар вернулся к тренировкам ПСЖ.
"Тоттенхэм" уволил Почеттино. Клуб при тренере выдал худшее начало чемпионата с 2008 года.
Гнабри стал лучшим игроком Бундеслиги в октябре.
Опубликован рейтинг средних зарплат всех клубов АПЛ.
Марадона покинул пост главного тренера "Химнасии".
"Ювентус" объявил о продлении контракта с Бонуччи.
Бердыев возглавит "Сочи".
Луис Энрике вернулся на пост главного тренера сборной Испании.
Манчини продлил рекордную победную серию сборной Италии.
Только один бывший чемпион Европы не сумел квалифицироваться на Евро-2020.
РФС ввёл систему штрафов для игроков сборной России.
"Эвертон" готовит предложение по Чалову.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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главное
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Отбор Евро-2020: результаты 19 ноября
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Уэльс обыграл Венгрию и вышел на Евро-2020, Словакия переиграла Азербайджан
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Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020
-
"Тоттенхэм" при Почеттино выдал худшее начало чемпионата с 2008 года
-
Гнабри стал лучшим игроком Бундеслиги в октябре
Лента новостей
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Главные новости дня: 19 ноября
-
Определились все участники Евро-2020
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Отбор Евро-2020: результаты 19 ноября
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Польша победила Словению, Македония обыграла Израиль, а Латвия была сильнее Австрии
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Сборная Бельгии разгромила Кипр, Шотландия была сильнее Казахстана
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1
Уэльс обыграл Венгрию и вышел на Евро-2020, Словакия переиграла Азербайджан
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Голландия и Германия разгромили своих соперников в матчах Евро-2020
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СМИ: "Тоттенхэм" в скором времени начнет переговоры с Моуринью
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Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020
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Павлюченко: "Почеттино классный специалист, он навсегда останется в сердцах лондонских болельщиков"
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"Тоттенхэм" при Почеттино выдал худшее начало чемпионата с 2008 года
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Влашич рассказал о серьезности своей травмы
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Экс-игрок "Тоттенхэма" Гари Линекер разочарован увольнением Почеттино
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Неймар вернулся к тренировкам ПСЖ
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Чалов и Сулейманов помогли молодежной сборной России обыграть Сербию
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Президент "Тоттенхэма" Леви прокомментировал уход Почеттино
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Гнабри стал лучшим игроком Бундеслиги в октябре
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"Тоттенхэм" уволил Почеттино
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Опубликован рейтинг средних зарплат всех клубов АПЛ
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Влашич был травмирован в товарищеском матче Хорватии с Грузией
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Лестер Сити
|12
|26
|3
|Челси
|12
|26
|4
|Манчестер Сити
|11
|25
|5
|Шеффилд Юнайтед
|12
|17
|6
|Арсенал Лондон
|12
|17
|7
|Манчестер Юнайтед
|12
|16
|8
|Вулверхэмптон
|12
|16
|9
|Борнмут
|12
|16
|10
|Бернли
|12
|15
|11
|Брайтон & Хоув Альбион
|12
|15
|12
|Кристал Пэлас
|12
|15
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|15
|14
|Тоттенхэм
|12
|14
|15
|Эвертон
|12
|14
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|13
|17
|Астон Вилла
|12
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|12
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7