Главные новости дня: 19 ноября

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Главные новости дня: 19 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 19 ноября.

Сборная России разгромила Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020. Уэльс обыграл Венгрию и вышел на Евро-2020.

Определились все участники Евро-2020.

Все результаты 19 ноября можно посмотреть тут.

Неймар вернулся к тренировкам ПСЖ.

"Тоттенхэм" уволил Почеттино. Клуб при тренере выдал худшее начало чемпионата с 2008 года.

Гнабри стал лучшим игроком Бундеслиги в октябре.

Опубликован рейтинг средних зарплат всех клубов АПЛ.

Марадона покинул пост главного тренера "Химнасии".

"Ювентус" объявил о продлении контракта с Бонуччи.

Бердыев возглавит "Сочи".

Луис Энрике вернулся на пост главного тренера сборной Испании.

Манчини продлил рекордную победную серию сборной Италии.

Только один бывший чемпион Европы не сумел квалифицироваться на Евро-2020.

РФС ввёл систему штрафов для игроков сборной России.

"Эвертон" готовит предложение по Чалову.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Определились все участники Евро-2020

Определились все участники Евро-2020

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Лестер Сити Лестер Сити 12 26
3 Челси Челси 12 26
4 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 12 17
6 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 12 17
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 12 16
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 12 16
9 Борнмут Борнмут 12 16
10 Бернли Бернли 12 15
11 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 12 15
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 12 15
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 12 15
14 Тоттенхэм Тоттенхэм 12 14
15 Эвертон Эвертон 12 14
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 12 13
17 Астон Вилла Астон Вилла 12 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 12 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
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