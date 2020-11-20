Главные новости дня: 19 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 19 ноября.
"Манчестер Сити" продлил контракт с Гвардиолой.
Стали известны подробности травмы защитника ЦСКА Дивеева.
"Спартак" может потерять Соболева на длительный срок.
Зидан уговаривает Алабу перейти в "Реал".
Кандидат в президенты "Барселоны" не исключил трансфер Рамоса.
Почеттино готов возглавить "Барселону".
Иммобиле приступил к тренировкам с "Лацио".
Metaratings: Сафонов сдал отрицательный тест на коронавирус.
Милонов: "Матч с Сербией - это хуже, чем онанизм Дзюбы. Россию раздели и сделали как девочек".
Боярский поддерживает смену тренера сборной России. Актёр назвал своего кандидата.
РФС не собирается увольнять Черчесова с поста тренера сборной России.
Стала известна причина неучастия Соболева в матче Сербия - Россия.
Жирков провёл 100-й матч за сборную России.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 19 ноября
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Музыкант Галлахер высказался о новом контракте Гвардиолы с "Манчестер Сити"
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Гаджи Гаджиев оценил игру Заболотного в сборной России
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Урунов признался, что не знает свою зарплату в "Спартаке"
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Газизов - о своем будущем в "Спартаке": "Чемодан всегда собран"
-
"Саутгемптон" продлил контракт с Ромеу
-
Metaratings: Сафонов сдал отрицательный тест на коронавирус
-
Джеррард может возглавить "Лидс"
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Газизов не исключил продажу Урунова зимой
-
Мюллер ярко высказался о наставнике "Баварии" Флике
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1
Рамос не поможет "Реалу" в матче ЛЧ с "Интером"
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Кокорин рассказал, почему не перешел в "Рому"
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1
Иммобиле приступил к тренировкам с "Лацио"
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The Athletic: Луиз ударил Себальоса на тренировке "Арсенала"
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Газизов рассказал об интересе "Ромы" к Александру Кокорину
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Нападающий "Милана" Рафаэл Леау выбыл на две недели
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Манчини прокомментировал выступления сборной Италии
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Губерниев: "России в матче с Сербией нужен был капитан с яйцами, а мы убедились, что у Дзюбы они есть"
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Урунов высказался о своем фото с пакетами Gucci и Louis Vuitton
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Газизов высказался о возможном уходе Тедеско
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20