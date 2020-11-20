Главные новости дня: 19 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 19 ноября.

"Манчестер Сити" продлил контракт с Гвардиолой.

Стали известны подробности травмы защитника ЦСКА Дивеева.

"Спартак" может потерять Соболева на длительный срок.

Зидан уговаривает Алабу перейти в "Реал".

Кандидат в президенты "Барселоны" не исключил трансфер Рамоса.

Почеттино готов возглавить "Барселону".

Иммобиле приступил к тренировкам с "Лацио".

Metaratings: Сафонов сдал отрицательный тест на коронавирус.

Милонов: "Матч с Сербией - это хуже, чем онанизм Дзюбы. Россию раздели и сделали как девочек".

Боярский поддерживает смену тренера сборной России. Актёр назвал своего кандидата.

РФС не собирается увольнять Черчесова с поста тренера сборной России.

Стала известна причина неучастия Соболева в матче Сербия - Россия.

Жирков провёл 100-й матч за сборную России.

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