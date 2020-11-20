Главные новости дня: 19 ноября

Теги спартак москваалександр кокоринстанислав черчесовроссияартём дзюба

Главные новости дня: 19 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 19 ноября.

"Манчестер Сити" продлил контракт с Гвардиолой.

Стали известны подробности травмы защитника ЦСКА Дивеева.

"Спартак" может потерять Соболева на длительный срок.

Зидан уговаривает Алабу перейти в "Реал".

Кандидат в президенты "Барселоны" не исключил трансфер Рамоса.

Почеттино готов возглавить "Барселону".

Иммобиле приступил к тренировкам с "Лацио".

Metaratings: Сафонов сдал отрицательный тест на коронавирус.

Милонов: "Матч с Сербией - это хуже, чем онанизм Дзюбы. Россию раздели и сделали как девочек".

Боярский поддерживает смену тренера сборной России. Актёр назвал своего кандидата.

РФС не собирается увольнять Черчесова с поста тренера сборной России.

Стала известна причина неучастия Соболева в матче Сербия - Россия.

Жирков провёл 100-й матч за сборную России.

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Metaratings: Сафонов сдал отрицательный тест на коронавирус

Metaratings: Сафонов сдал отрицательный тест на коронавирус

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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