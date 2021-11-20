Главные новости дня: 19 ноября
Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 19 ноября.
Уругвай уволил тренера, который работал со сборной 15 лет.
"Леванте" сыграл вничью с "Атлетиком" в Ла Лиге.
"Бавария" сенсационно проиграла "Аугсбургу" в Бундеслиге.
"Зенит" стал чемпионом РПЛ в первом круге.
Суперлига направила письмо в Европейский парламент.
"Зенит" разгромил "Нижний Новгород" на своем поле в РПЛ.
Игрок "Реала" попал в секс-скандал.
"Реал" возьмет дополнительный кредит на реконструкцию стадиона (видео).
Почеттино близок к увольнению из ПСЖ.
Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 34-е место, Бельгия сохранила лидерство.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 19 ноября
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"Монако" совершил камбэк в матче с "Лиллем"
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Уругвай уволил тренера, который работал со сборной 15 лет
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"Леванте" сыграл вничью с "Атлетиком" в Ла Лиге
-
Почеттино высказался о Рамосе
-
"Бавария" сенсационно проиграла "Аугсбургу" в Бундеслиге
-
1
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1
Кержаков прокомментировал поражение от "Зенита"
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1
Дзюба прокомментировал победу над "Нижним Новгородом", где он сделал хет-трик
-
1
Семак высказался о Дзюбе в сборной России
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Азмун может перейти в испанский топ-клуб
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"Барселона" вновь теряет Педри
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"Зенит" разгромил "Нижний Новгород" на своем поле в РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20