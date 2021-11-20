Главные новости дня: 19 ноября

Фото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 19 ноября.

Уругвай уволил тренера, который работал со сборной 15 лет.

"Леванте" сыграл вничью с "Атлетиком" в Ла Лиге.

"Бавария" сенсационно проиграла "Аугсбургу" в Бундеслиге.

"Зенит" стал чемпионом РПЛ в первом круге.

Суперлига направила письмо в Европейский парламент.

"Зенит" разгромил "Нижний Новгород" на своем поле в РПЛ.

Игрок "Реала" попал в секс-скандал.

"Реал" возьмет дополнительный кредит на реконструкцию стадиона (видео).

Почеттино близок к увольнению из ПСЖ.

Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 34-е место, Бельгия сохранила лидерство.

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