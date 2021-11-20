Главные новости дня: 19 ноября

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Главные новости дня: 19 ноябряФото: инстаграм "Зенита"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 19 ноября.

Уругвай уволил тренера, который работал со сборной 15 лет.

"Леванте" сыграл вничью с "Атлетиком" в Ла Лиге.

"Бавария" сенсационно проиграла "Аугсбургу" в Бундеслиге.

"Зенит" стал чемпионом РПЛ в первом круге.

Суперлига направила письмо в Европейский парламент.

"Зенит" разгромил "Нижний Новгород" на своем поле в РПЛ.

Игрок "Реала" попал в секс-скандал.

"Реал" возьмет дополнительный кредит на реконструкцию стадиона (видео).

Почеттино близок к увольнению из ПСЖ.

Новый рейтинг ФИФА: Россия опустилась на 34-е место, Бельгия сохранила лидерство.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
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