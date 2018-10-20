Главные новости дня: 19 октября

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 19 октября.

В этот день представители РПЛ в Лиге Чемпионов провели свои матчи 11-го тура чемпионата. ЦСКА в гостях взял верх над "Анжи", а "Локомотив" дома был сильнее "Ростова".

Нельзя обойти вниманием Бундеслигу, где "Айнтрахт" не оставил камня на камне от "Фортуны Дюссельдорф". Героем встречи стал Лука Йович, который среди прочего стал рекордсменом немецкого первенства.

Самой громкой темой пятницы в российском футболе стало судебное заседание, на котором решалось, выпускать ли Кокорина и Мамаева из СИЗО. С вердиктом по форварду "Зенита" можно ознакомиться здесь, а по полузащитнику "Краснодара" - здесь.

Но это было только утро, а в течение дня по скандальному делу появились новые значимые данные - во-первых, футболистов будут судить не ранее весны, а, во-вторых, против них могут возбудить ещё два уголовных дела.

Также в пятницу стало известно, что уже в 2020 году в РПЛ может появиться новый лимит на легионеров.

Тем временем, в Испании "Реал" и "Барселона" узнали соперников по 1/16 финала Кубка Короля.

Ну а завершим наш дайджест новостью о форварде ПСЖ Неймаре, который вряд ли собирается возвращаться в "Барселону", поскольку намерен судиться с каталонским клубом.

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