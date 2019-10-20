Главные новости дня: 19 октября

Теги зенит санкт-петербургреал мадридбавария мюнхенбарселонаманчестер сити

Главные новости дня: 19 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 19 октября.

"Спартак" в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с "Рубином".

"Зенит" разгромил "Ростов". Дзюба забил хет-трик и отдал два ассиста.

"Челси" переиграл "Ньюкасл", "Тоттенхэм" спас ничью в матче с "Уотфордом".

"Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Кристал Пэлас".

"Барселона" в гостях разгромила "Эйбар" (видеообзор матча).

"Реал" проиграл "Мальорке" и уступил лидерство "Барселоне" (видеообзор матча).

"Наполи" на классе обыграл "Верону" (видеообзор матча).

Гол Роналду помог "Ювентусу" одержать победу над "Болоньей" (видеообзор матча).

"Бавария" упустила победу над "Аугсбургом".

В битве "Боруссий" сильнее оказался Дортмунд.

"Витесс" Слуцкого разгромил "Венло" и поднялся на третье место в чемпионате.

Месси: "Очевидно, что я останусь в "Барселоне" до конца карьеры".

"Милан" хочет в следующем году пригласить Хосепа Гвардиолу.

"Тамбов" подтвердил отставку Александра Григоряна.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Журналистов "СЭ" не допустили на игру "Спартак" - "Рубин"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 8 24
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 9 19
3 Лестер Сити Лестер Сити 9 17
4 Челси Челси 9 17
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 8 15
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 9 14
7 Тоттенхэм Тоттенхэм 9 12
8 Бернли Бернли 9 12
9 Борнмут Борнмут 9 12
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 9 12
11 Астон Вилла Астон Вилла 9 11
12 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 9 11
13 Эвертон Эвертон 9 10
14 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 8 9
15 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 8 9
16 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 9 9
17 Саутгемптон Саутгемптон 9 8
18 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 9 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 9 7
20 Уотфорд Уотфорд 9 4
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