Главные новости дня: 19 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 19 октября.

"Спартак" в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с "Рубином".

"Зенит" разгромил "Ростов". Дзюба забил хет-трик и отдал два ассиста.

"Челси" переиграл "Ньюкасл", "Тоттенхэм" спас ничью в матче с "Уотфордом".

"Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Кристал Пэлас".

"Барселона" в гостях разгромила "Эйбар" (видеообзор матча).

"Реал" проиграл "Мальорке" и уступил лидерство "Барселоне" (видеообзор матча).

"Наполи" на классе обыграл "Верону" (видеообзор матча).

Гол Роналду помог "Ювентусу" одержать победу над "Болоньей" (видеообзор матча).

"Бавария" упустила победу над "Аугсбургом".

В битве "Боруссий" сильнее оказался Дортмунд.

"Витесс" Слуцкого разгромил "Венло" и поднялся на третье место в чемпионате.

Месси: "Очевидно, что я останусь в "Барселоне" до конца карьеры".

"Милан" хочет в следующем году пригласить Хосепа Гвардиолу.

"Тамбов" подтвердил отставку Александра Григоряна.

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