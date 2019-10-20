Главные новости дня: 19 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 19 октября.
"Спартак" в дебютном матче Тедеско сыграл вничью с "Рубином".
"Зенит" разгромил "Ростов". Дзюба забил хет-трик и отдал два ассиста.
"Челси" переиграл "Ньюкасл", "Тоттенхэм" спас ничью в матче с "Уотфордом".
"Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Кристал Пэлас".
"Барселона" в гостях разгромила "Эйбар" (видеообзор матча).
"Реал" проиграл "Мальорке" и уступил лидерство "Барселоне" (видеообзор матча).
"Наполи" на классе обыграл "Верону" (видеообзор матча).
Гол Роналду помог "Ювентусу" одержать победу над "Болоньей" (видеообзор матча).
"Бавария" упустила победу над "Аугсбургом".
В битве "Боруссий" сильнее оказался Дортмунд.
"Витесс" Слуцкого разгромил "Венло" и поднялся на третье место в чемпионате.
Месси: "Очевидно, что я останусь в "Барселоне" до конца карьеры".
"Милан" хочет в следующем году пригласить Хосепа Гвардиолу.
"Тамбов" подтвердил отставку Александра Григоряна.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 19 октября
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"Витесс" Слуцкого разгромил "Венло", ПСВ проиграл "Утрехту"
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Промес принес "Аяксу" победу над "Валвейком"
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"Наполи" - "Верона" - 2:0 (видеообзор матча Серии А)
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"Атлетико" - "Валенсия" - 1:1, "Хетафе" - "Леганес" - 2:0 (видеообзор матчей Примеры)
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В битве "Боруссий" сильнее оказался Дортмунд
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"Хетафе" уверенно разобрался с "Леганесом" (видео голов)
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"Манчестер Сити" добыл выездную победу над "Кристал Пэлас"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|8
|24
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|8
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Борнмут
|9
|12
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|11
|Астон Вилла
|9
|11
|12
|Вулверхэмптон
|9
|11
|13
|Эвертон
|9
|10
|14
|Манчестер Юнайтед
|8
|9
|15
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4