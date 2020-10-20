Главные новости дня: 19 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 19 октября.с

УЕФА рассматривает вариант с изменением формата проведения Лиги Чемпионов.

Тренер-селекционер "Спартака" Сергей Гладышев был избит в Москве.

Французский журнал France Football продолжает формировать символическую сборную лучших футболистов в истории на каждой позиции. В этот раз определены номинанты на позиции центрального, левого и правого нападающего.

Руководство "Барселоны" обратилось к футболистам команды с просьбой пойти на снижение зарплаты.

Защитник "Хетафе" Аллан Ньом оскорбил главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана во время матча.

"Ювентус" прибыл в Киев на матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Динамо".

Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов чемпионата России.

Завершились все матчи 4-го тура в чемпионате Италии. Все результаты тура.

Завершились все матчи 5-го тура в чемпионате Англии. Все результаты тура.

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