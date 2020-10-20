Главные новости дня: 19 октября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 19 октября.с
УЕФА рассматривает вариант с изменением формата проведения Лиги Чемпионов.
Тренер-селекционер "Спартака" Сергей Гладышев был избит в Москве.
Французский журнал France Football продолжает формировать символическую сборную лучших футболистов в истории на каждой позиции. В этот раз определены номинанты на позиции центрального, левого и правого нападающего.
Руководство "Барселоны" обратилось к футболистам команды с просьбой пойти на снижение зарплаты.
Защитник "Хетафе" Аллан Ньом оскорбил главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана во время матча.
"Ювентус" прибыл в Киев на матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Динамо".
Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов чемпионата России.
Завершились все матчи 4-го тура в чемпионате Италии. Все результаты тура.
Завершились все матчи 5-го тура в чемпионате Англии. Все результаты тура.
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главное
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-
"Локомотив" прибыл в Австрию на матч с "Ред Булл Зальцбург"
-
УЕФА может изменить формат проведения Лиги Чемпионов
-
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18