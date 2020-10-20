Главные новости дня: 19 октября

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Главные новости дня: 19 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 19 октября.с

УЕФА рассматривает вариант с изменением формата проведения Лиги Чемпионов.

Тренер-селекционер "Спартака" Сергей Гладышев был избит в Москве.

Французский журнал France Football продолжает формировать символическую сборную лучших футболистов в истории на каждой позиции. В этот раз определены номинанты на позиции центрального, левого и правого нападающего.

Руководство "Барселоны" обратилось к футболистам команды с просьбой пойти на снижение зарплаты.

Защитник "Хетафе" Аллан Ньом оскорбил главного тренера "Барселоны" Рональда Кумана во время матча.

"Ювентус" прибыл в Киев на матч 1-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Динамо".

Портал Transfermarkt обновил стоимость футболистов чемпионата России.

Завершились все матчи 4-го тура в чемпионате Италии. Все результаты тура.

Завершились все матчи 5-го тура в чемпионате Англии. Все результаты тура.

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Тренера "Спартака" жестоко избили в Москве

Тренера "Спартака" жестоко избили в Москве

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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