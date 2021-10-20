Главные новости дня: 19 октября

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Главные новости дня: 19 октября

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 19 октября.

Состоялись восемь матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. ПСЖ благодаря дублю Лионеля Месси победил "РБ Лейпциг", "Реал" в гостях уничтожил "Шахтер", "Манчестер Сити" разгромил "Брюгге", а "Ливерпуль" выиграл у "Атлетико". Все результаты дня в Лиге чемпионов.

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема может получить пять лет тюрьмы по делу о шантаже полузащитника "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна.

"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с Зинедином Зиданом.

Тренер вратарей "Локомотива" Дмитрий Екимов назвал "говном" молодого футболиста.

Антонио Конте отклонил выгодное предложение от "Ньюкасла" ради "Манчестер Юнайтед".

Известный российский футболист "Велеса" Дмитрий Тарасов объявил о приостановке игровой карьеры.

"Зенит" объявил о продлении соглашения с полузащитником Вильмаром Барриосом.

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Феерия "Реала", дубль Месси, крупные победы "Сити" и "Аякса": результаты Лиги чемпионов 19 октября

Феерия "Реала", дубль Месси, крупные победы "Сити" и "Аякса": результаты Лиги чемпионов 19 октября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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