Главные новости дня: 19 октября

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 19 октября.

Состоялись восемь матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. ПСЖ благодаря дублю Лионеля Месси победил "РБ Лейпциг", "Реал" в гостях уничтожил "Шахтер", "Манчестер Сити" разгромил "Брюгге", а "Ливерпуль" выиграл у "Атлетико". Все результаты дня в Лиге чемпионов.

Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема может получить пять лет тюрьмы по делу о шантаже полузащитника "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна.

"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с Зинедином Зиданом.

Тренер вратарей "Локомотива" Дмитрий Екимов назвал "говном" молодого футболиста.

Антонио Конте отклонил выгодное предложение от "Ньюкасла" ради "Манчестер Юнайтед".

Известный российский футболист "Велеса" Дмитрий Тарасов объявил о приостановке игровой карьеры.

"Зенит" объявил о продлении соглашения с полузащитником Вильмаром Барриосом.

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