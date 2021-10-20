Главные новости дня: 19 октября
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 19 октября.
Состоялись восемь матчей 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. ПСЖ благодаря дублю Лионеля Месси победил "РБ Лейпциг", "Реал" в гостях уничтожил "Шахтер", "Манчестер Сити" разгромил "Брюгге", а "Ливерпуль" выиграл у "Атлетико". Все результаты дня в Лиге чемпионов.
Нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема может получить пять лет тюрьмы по делу о шантаже полузащитника "Олимпиакоса" Матье Вальбуэна.
"Манчестер Юнайтед" провел переговоры с Зинедином Зиданом.
Тренер вратарей "Локомотива" Дмитрий Екимов назвал "говном" молодого футболиста.
Антонио Конте отклонил выгодное предложение от "Ньюкасла" ради "Манчестер Юнайтед".
Известный российский футболист "Велеса" Дмитрий Тарасов объявил о приостановке игровой карьеры.
"Зенит" объявил о продлении соглашения с полузащитником Вильмаром Барриосом.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 19 октября
-
Месси в 12-й раз забил 40 голов за год
-
Ибрагимович ударил ногой в голову игрока "Порту". Арбитр принял странное решение
-
Симеоне объяснил, почему не пожал руку Клоппу после матча Лиги чемпионов
-
Гвардиола высказался о победе "Ман Сити" над "Брюгге"
-
Гризманн ударил Фирмино ногой в голову и получил красную карточку (фото)
-
Месси приблизился к Роналду по числу голов в Лиге чемпионов
-
Феерия "Реала", дубль Месси, крупные победы "Сити" и "Аякса": результаты Лиги чемпионов 19 октября
-
"Ливерпуль" в феерическом матче обыграл "Атлетико"
-
2
Месси принес ПСЖ победу в матче с "РБ Лейпциг"
-
"Порту" обыграл "Милан" в Лиге чемпионов
-
"Аякс" разгромил дортмундскую "Боруссию" в Лиге чемпионов
-
"Реал" уничтожил "Шахтер" в матче Лиги чемпионов в Киеве
-
"Интер" уверенно победил "Шериф" в матче Лиги чемпионов
-
Маунт может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков "Челси"
-
Мохамед Салах установил рекорд "Ливерпуля"
-
Зидан может возглавить "Манчестер Юнайтед"
-
2
Пике высказался о возможном вручении "Золотого мяча" Месси
-
Бензема ярко высказался об игре вместе с Роналду
-
Лучший бомбардир "Лестера" может пропустить матч со "Спартаком"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18