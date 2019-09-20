Главные новости дня: 19 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 19 сентября.

Подошли к концу матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы:

"Базель" разгромил "Краснодар" в домашнем матче, а ЦСКА крупно проиграл "Лудогорцу" в гостях.

"Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Астану", "Арсенал" разгромил "Айнтрахт", "Стандард" обыграл "Виторию".

Киевское "Динамо" переиграло "Мальме", а "Копенгаген" одолел "Лугано". "Гент" в домашнем матче обыграл "Сент-Этьен", а "Вольфсбург" был сильнее "Александрии".

13-й тур РПЛ будет посвящен памяти Льва Яшина.

Каллум Хадсон-Одои подписал пятилетний контракт с "Челси".

Давид Силва продолжит карьеру в "Интер Майами".

УЕФА определила четырёх номинантов на звание лучшего гола 1-го тура группового этапа ЛЧ.

"Реал" потерпел три разгромных поражения в четырёх последних матчах в Лиге Чемпионов.

Кокорин прибыл в расположение "Зенита".

France Football учредил специальную награду имени Льва Яшина.

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