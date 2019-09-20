Главные новости дня: 19 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 19 сентября.
Подошли к концу матчи 1-го тура группового этапа Лиги Европы:
"Базель" разгромил "Краснодар" в домашнем матче, а ЦСКА крупно проиграл "Лудогорцу" в гостях.
"Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Астану", "Арсенал" разгромил "Айнтрахт", "Стандард" обыграл "Виторию".
Киевское "Динамо" переиграло "Мальме", а "Копенгаген" одолел "Лугано". "Гент" в домашнем матче обыграл "Сент-Этьен", а "Вольфсбург" был сильнее "Александрии".
13-й тур РПЛ будет посвящен памяти Льва Яшина.
Каллум Хадсон-Одои подписал пятилетний контракт с "Челси".
Давид Силва продолжит карьеру в "Интер Майами".
УЕФА определила четырёх номинантов на звание лучшего гола 1-го тура группового этапа ЛЧ.
"Реал" потерпел три разгромных поражения в четырёх последних матчах в Лиге Чемпионов.
Кокорин прибыл в расположение "Зенита".
France Football учредил специальную награду имени Льва Яшина.
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Главные новости дня: 19 сентября
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Дивеев извинился перед фанатами ЦСКА после матча с "Лудогорцем"
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Менхенгладбахская "Боруссия" крупно проиграла "Вольфсбергу", "Рома" разгромила "Истамбул"
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"Брага" обыграла "Вулверхэмптон", а Слован" в домашнем матче был сильнее "Бешикташа"
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"Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Астану", "Партизан" и АЗ сыграли вничью
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"Гент" в домашнем матче обыграл "Сент-Этьен", а "Вольфсбург" был сильнее "Александрии"
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"Порту" обыграл "Янг Бойз", "Рейнджерс" переиграл "Фейеноорд"
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ЦСКА крупно проиграл "Лудогорцу" в матче Лиги Европы
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Месси запустил собственный бренд одежды
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Главный тренер "Базеля": "Могли забить и больше пяти голов "Краснодару"
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Экс-тренер "Краснодара" Шалимов назвал причину разгромного поражения
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Эмери прокомментировал победный матч "Арсенала" с "Айнтрахтом"
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ЧФР обыграл "Лацио", а "Селтик" и "Ренн" закончили ничьей
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"Арсенал" разгромил "Айнтрахт", "Стандард" обыграл "Виторию"
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"Севилья" обыграла "Карабах", АПОЭЛ не смог переиграть "Дюделанж"
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ПСВ переиграл "Спортинг", ЛАСК минимально обыграл "Русенборг"
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Киевское "Динамо" переиграло "Мальме", а "Копенгаген" одолел "Лугано"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|4
|12
|2
|Манчестер Сити
|4
|10
|3
|Лестер Сити
|4
|8
|4
|Кристал Пэлас
|4
|7
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|4
|7
|6
|Арсенал Лондон
|3
|6
|7
|Манчестер Юнайтед
|4
|5
|8
|Шеффилд Юнайтед
|4
|5
|9
|Челси
|4
|5
|10
|Тоттенхэм
|3
|4
|11
|Бернли
|4
|4
|12
|Эвертон
|3
|4
|13
|Саутгемптон
|4
|4
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|4
|4
|15
|Борнмут
|4
|4
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|4
|4
|17
|Вулверхэмптон
|3
|3
|18
|Астон Вилла
|4
|3
|19
|Норвич Сити
|4
|3
|20
|Уотфорд
|4
|1