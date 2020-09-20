Главные новости дня: 19 сентября

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости субботы, 19 сентября.

В этот день "Тоттенхэм" объявил о двух громких трансферах. Команду пополнили защитник Серхио Регилон и вингер Гарет Бэйл из "Реала".

В то же время "Ливерпуль" усилился форвардом "Вулверхэмптона" Диогу Жотой.

Близок к серьёзной сделке и московский "Локомотив". Нападающий Марио Манджукич всё-таки присоединится к "железнодорожникам". Ожидается, что произойдёт это в среду.

Тем временем, другой столичный клуб "Спартак" надолго потерял Максима Глушенкова. У 21-летнего таланта официально разрыв "крестов".

В единственном субботнем матче РПЛ "Зенит" неожиданно сыграл вничью с "Уралом". Не обошлось в этой игре без судейского скандала.

Ещё большую сенсацию выдал "Манчестер Юнайтед", потерпевший домашнее поражение от "Кристал Пэлас".

А вот "Арсенал" своих болельщиков порадовал - проявил характер и дожал в дерби "Вест Хэм".

В Бундеслиге в дерби "Боруссий" сильнее оказался Дортмунд.

"Барселона" в 43-й раз стала обладателем Кубка Гампера, а президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу объяснил, почему заблокировал уход Лионеля Месси из "Барселоны".

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