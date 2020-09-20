Главные новости дня: 19 сентября

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Главные новости дня: 19 сентября

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости субботы, 19 сентября.

В этот день "Тоттенхэм" объявил о двух громких трансферах. Команду пополнили защитник Серхио Регилон и вингер Гарет Бэйл из "Реала".

В то же время "Ливерпуль" усилился форвардом "Вулверхэмптона" Диогу Жотой.

Близок к серьёзной сделке и московский "Локомотив". Нападающий Марио Манджукич всё-таки присоединится к "железнодорожникам". Ожидается, что произойдёт это в среду.

Тем временем, другой столичный клуб "Спартак" надолго потерял Максима Глушенкова. У 21-летнего таланта официально разрыв "крестов".

В единственном субботнем матче РПЛ "Зенит" неожиданно сыграл вничью с "Уралом". Не обошлось в этой игре без судейского скандала.

Ещё большую сенсацию выдал "Манчестер Юнайтед", потерпевший домашнее поражение от "Кристал Пэлас".

А вот "Арсенал" своих болельщиков порадовал - проявил характер и дожал в дерби "Вест Хэм".

В Бундеслиге в дерби "Боруссий" сильнее оказался Дортмунд.

"Барселона" в 43-й раз стала обладателем Кубка Гампера, а президент каталонского клуба Жозеп Бартомеу объяснил, почему заблокировал уход Лионеля Месси из "Барселоны".

На сегодня всё. Ожидайте завтра ещё больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Барселона" в 43-й раз стала обладателем Кубка Гампера

"Барселона" в 43-й раз стала обладателем Кубка Гампера

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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