Главные новости дня: 19 сентября
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 19 сентября.
В чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" победил "Вест Хэм", а Криштиану Роналду вновь забил. "Челси" разгромил "Тоттенхэм" и вышел на первое место. Все результаты 5-го тура АПЛ.
В чемпионате Франции "Монако" не смог победить "Ниццу", несмотря на гол Головина. ПСЖ с трудом победил "Лион". Все результаты 6-го тура Лиги 1.
В чемпионате Испании "Реал" в концовке дожал "Валенсию" и вышел на первое место.
В чемпионате Германии дортмундская "Боруссия" победила "Унион", а "Вольфсбург" утратил лидерство из-за ничьей с "Айнтрахтом". Все результаты 5-го тура Бундеслиги.
В чемпионате Украины "Заря" разгромила "Черноморец". Все результаты 8-го тура УПЛ.
В чемпионате Италии "Ювентус" упустил победу над "Миланом", а "Рома" впервые проиграла при Жозе Моуринью.
В чемпионате России "Динамо" победило "Сочи", "Арсенал" одержал феерическую победу над "Нижним Новгородом". В матче лидеров ФНЛ "Торпедо" оказалось сильнее "Оренбурга".
У нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси произошел конфликт с главным тренером команды Маурисио Почеттино.
Итальянец Антонио Конте может возглавить "Барселону".
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18