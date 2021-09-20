Главные новости дня: 19 сентября

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Главные новости дня: 19 сентября

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 19 сентября.

В чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" победил "Вест Хэм", а Криштиану Роналду вновь забил. "Челси" разгромил "Тоттенхэм" и вышел на первое место. Все результаты 5-го тура АПЛ.

В чемпионате Франции "Монако" не смог победить "Ниццу", несмотря на гол Головина. ПСЖ с трудом победил "Лион". Все результаты 6-го тура Лиги 1.

В чемпионате Испании "Реал" в концовке дожал "Валенсию" и вышел на первое место.

В чемпионате Германии дортмундская "Боруссия" победила "Унион", а "Вольфсбург" утратил лидерство из-за ничьей с "Айнтрахтом". Все результаты 5-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Украины "Заря" разгромила "Черноморец". Все результаты 8-го тура УПЛ.

В чемпионате Италии "Ювентус" упустил победу над "Миланом", а "Рома" впервые проиграла при Жозе Моуринью.

В чемпионате России "Динамо" победило "Сочи", "Арсенал" одержал феерическую победу над "Нижним Новгородом". В матче лидеров ФНЛ "Торпедо" оказалось сильнее "Оренбурга".

У нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси произошел конфликт с главным тренером команды Маурисио Почеттино.

Итальянец Антонио Конте может возглавить "Барселону".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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У Месси произошел конфликт с Почеттино во время матча Лиги 1

У Месси произошел конфликт с Почеттино во время матча Лиги 1

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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