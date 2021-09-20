Главные новости дня: 19 сентября

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 19 сентября.

В чемпионате Англии "Манчестер Юнайтед" победил "Вест Хэм", а Криштиану Роналду вновь забил. "Челси" разгромил "Тоттенхэм" и вышел на первое место. Все результаты 5-го тура АПЛ.

В чемпионате Франции "Монако" не смог победить "Ниццу", несмотря на гол Головина. ПСЖ с трудом победил "Лион". Все результаты 6-го тура Лиги 1.

В чемпионате Испании "Реал" в концовке дожал "Валенсию" и вышел на первое место.

В чемпионате Германии дортмундская "Боруссия" победила "Унион", а "Вольфсбург" утратил лидерство из-за ничьей с "Айнтрахтом". Все результаты 5-го тура Бундеслиги.

В чемпионате Украины "Заря" разгромила "Черноморец". Все результаты 8-го тура УПЛ.

В чемпионате Италии "Ювентус" упустил победу над "Миланом", а "Рома" впервые проиграла при Жозе Моуринью.

В чемпионате России "Динамо" победило "Сочи", "Арсенал" одержал феерическую победу над "Нижним Новгородом". В матче лидеров ФНЛ "Торпедо" оказалось сильнее "Оренбурга".

У нападающего "Пари Сен-Жермен" Лионеля Месси произошел конфликт с главным тренером команды Маурисио Почеттино.

Итальянец Антонио Конте может возглавить "Барселону".

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