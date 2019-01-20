Главные новости дня: 19 января
Soccernews.ru выделяет главные события в мире футбола, которые произошли 19 января.
В центральном матче чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле обыграл "Челси" со счетом 2:0.
Отчет о матче "Арсенал" - "Челси"
В других матчах 23-го тура Премьер-лиги "Ливерпуль" в шикарном матче победил "Кристал Пэлас", "Манчестер Юнайтед" одержал шестую победу подряд в матче с "Брайтоном".
В чемпионате Франции ПСЖ уничтожил "Генгам", забив сопернику девять безответных голов, "Монако" дома крупно проиграл "Страсбуру".
В Бундеслиге лидер турнира дортмундская "Боруссия" в гостях была сильнее "РБ Лейпциг".
В Италии "Рома" была сильнее "Торино", "Интер" не сумел победить "Сассуоло".
В центральном матче чемпионата Испании "Реал" одержал победу над "Севильей".
Отчет о матче "Реал" - "Севилья"
Видеообзор матча "Реал" - "Севилья"
"Атлетико" близок к аренде форварда "Челси" Альваро Мораты.
"Барселона" потребовала от Рабьо определится по трансферу в каталонский клуб.
"Реал" ведет переговоры по трансферу Эдена Азара, но не хочет платить за него требуемую сумму.
"Зенит" хочет купить нападающего "Атлетико" Николу Калинича.
Френки де Йонг отказался переходить в "Барселону", так как намерен стать игроком ПСЖ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|22
|53
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11