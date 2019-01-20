Главные новости дня: 19 января

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Главные новости дня: 19 января

Soccernews.ru выделяет главные события в мире футбола, которые произошли 19 января.

В центральном матче чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле обыграл "Челси" со счетом 2:0.

Отчет о матче "Арсенал" - "Челси" 

В других матчах 23-го тура Премьер-лиги "Ливерпуль" в шикарном матче победил "Кристал Пэлас", "Манчестер Юнайтед" одержал шестую победу подряд в матче с "Брайтоном".

В чемпионате Франции ПСЖ уничтожил "Генгам", забив сопернику девять безответных голов, "Монако" дома крупно проиграл "Страсбуру".

В Бундеслиге лидер турнира дортмундская "Боруссия" в гостях была сильнее "РБ Лейпциг".

В Италии "Рома" была сильнее "Торино", "Интер" не сумел победить "Сассуоло".

В центральном матче чемпионата Испании "Реал" одержал победу над "Севильей".

Отчет о матче "Реал" - "Севилья"

Видеообзор матча "Реал" - "Севилья"

"Атлетико" близок к аренде форварда "Челси" Альваро Мораты.

"Барселона" потребовала от Рабьо определится по трансферу в каталонский клуб.

"Реал" ведет переговоры по трансферу Эдена Азара, но не хочет платить за него требуемую сумму.

"Зенит" хочет купить нападающего "Атлетико" Николу Калинича.

Френки де Йонг отказался переходить в "Барселону", так как намерен стать игроком ПСЖ.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 22 53
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 22 11
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