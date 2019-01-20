Главные новости дня: 19 января

Soccernews.ru выделяет главные события в мире футбола, которые произошли 19 января.

В центральном матче чемпионата Англии "Арсенал" на своем поле обыграл "Челси" со счетом 2:0.

Отчет о матче "Арсенал" - "Челси"

В других матчах 23-го тура Премьер-лиги "Ливерпуль" в шикарном матче победил "Кристал Пэлас", "Манчестер Юнайтед" одержал шестую победу подряд в матче с "Брайтоном".

В чемпионате Франции ПСЖ уничтожил "Генгам", забив сопернику девять безответных голов, "Монако" дома крупно проиграл "Страсбуру".

В Бундеслиге лидер турнира дортмундская "Боруссия" в гостях была сильнее "РБ Лейпциг".

В Италии "Рома" была сильнее "Торино", "Интер" не сумел победить "Сассуоло".

В центральном матче чемпионата Испании "Реал" одержал победу над "Севильей".

Отчет о матче "Реал" - "Севилья"

Видеообзор матча "Реал" - "Севилья"

"Атлетико" близок к аренде форварда "Челси" Альваро Мораты.

"Барселона" потребовала от Рабьо определится по трансферу в каталонский клуб.

"Реал" ведет переговоры по трансферу Эдена Азара, но не хочет платить за него требуемую сумму.

"Зенит" хочет купить нападающего "Атлетико" Николу Калинича.

Френки де Йонг отказался переходить в "Барселону", так как намерен стать игроком ПСЖ.

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