Главные новости дня: 19 января
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 19 января.
"Реал" не готов платить за Мбаппе 150 миллионов евро.
"Манчестер Сити" пока не определился с будущим Агуэро и Фернандиньо.
Алаба отказал двум клубам ради "Реала".
Избитый Кокориным и Мамаевым водитель увеличил исковые требования.
Роналду-супергерой спас ребёнка в мобильной игре (видео).
"Атлетико" готовит новый контракт для Симеоне.
Официально: Манджукич стал игроком "Милана".
Эксперт ВОЗ оценил шансы проведения чемпионата Европы ближайшим летом.
"С размером все в порядке". Ирина Морозюк высказалась об интимном видео Дзюбы.
Два испанских футболиста получили тюремные сроки из-за секс-скандала.
Месси избежал длительной дисквалификации за удар соперника, но "Барселона" намерена оспорить наказание.
"Манчестер Сити" не будет покупать игроков в январе.
"Челси" определился с условием для увольнения Лэмпарда.
Бывший форвард "Реала" стал первым футболистом в истории, купленным за биткоины.
Стали известны возможные соперники "Баварии" по полуфиналу Клубного Чемпионата Мира.
Официально: Хунтелаар перешел в "Шальке".
РФС не будет сокращать число участников РПЛ.
Лэмпард — худший тренер "Челси" в эпоху Абрамовича.
Легенда "Зенита" попал в больницу с сильным поражением легких из-за коронавируса.
"Рома" вылетела из Кубка Италии заканчивая матч вдевятером
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Лента новостей
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Главные новости дня: 19 января
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Лэмпард — худший тренер "Челси" в эпоху Абрамовича
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"Боруссия" из Менхенгладбаха минимально победила "Вердер"
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Дибала не сыграет против "Наполи" в Суперкубке Италии. У "Юве" только 2 форварда в заявке
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РФС не будет сокращать число участников РПЛ
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18