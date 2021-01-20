Главные новости дня: 19 января

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 19 января.

"Реал" не готов платить за Мбаппе 150 миллионов евро.

"Манчестер Сити" пока не определился с будущим Агуэро и Фернандиньо.

Алаба отказал двум клубам ради "Реала".

Избитый Кокориным и Мамаевым водитель увеличил исковые требования.

Роналду-супергерой спас ребёнка в мобильной игре (видео).

"Атлетико" готовит новый контракт для Симеоне.

Официально: Манджукич стал игроком "Милана".

Эксперт ВОЗ оценил шансы проведения чемпионата Европы ближайшим летом.

"С размером все в порядке". Ирина Морозюк высказалась об интимном видео Дзюбы.

Два испанских футболиста получили тюремные сроки из-за секс-скандала.

Месси избежал длительной дисквалификации за удар соперника, но "Барселона" намерена оспорить наказание.

"Манчестер Сити" не будет покупать игроков в январе.

"Челси" определился с условием для увольнения Лэмпарда.

Бывший форвард "Реала" стал первым футболистом в истории, купленным за биткоины.

Стали известны возможные соперники "Баварии" по полуфиналу Клубного Чемпионата Мира.

Официально: Хунтелаар перешел в "Шальке".

РФС не будет сокращать число участников РПЛ.

Лэмпард — худший тренер "Челси" в эпоху Абрамовича.

Легенда "Зенита" попал в больницу с сильным поражением легких из-за коронавируса.

"Рома" вылетела из Кубка Италии заканчивая матч вдевятером