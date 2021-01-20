Главные новости дня: 19 января

Теги давид алабадиего симеонемарио манджукичклаас-ян хунтелаарлионель мессивячеслав малафеевфрэнк лэмпард

Главные новости дня: 19 январяSoccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 19 января.

"Реал" не готов платить за Мбаппе 150 миллионов евро.

"Манчестер Сити" пока не определился с будущим Агуэро и Фернандиньо.

Алаба отказал двум клубам ради "Реала".

Избитый Кокориным и Мамаевым водитель увеличил исковые требования.

Роналду-супергерой спас ребёнка в мобильной игре (видео).

"Атлетико" готовит новый контракт для Симеоне.

Официально: Манджукич стал игроком "Милана".

Эксперт ВОЗ оценил шансы проведения чемпионата Европы ближайшим летом.

"С размером все в порядке". Ирина Морозюк высказалась об интимном видео Дзюбы.

Два испанских футболиста получили тюремные сроки из-за секс-скандала.

Месси избежал длительной дисквалификации за удар соперника, но "Барселона" намерена оспорить наказание.

"Манчестер Сити" не будет покупать игроков в январе.

"Челси" определился с условием для увольнения Лэмпарда.

Бывший форвард "Реала" стал первым футболистом в истории, купленным за биткоины.

Стали известны возможные соперники "Баварии" по полуфиналу Клубного Чемпионата Мира.

Официально: Хунтелаар перешел в "Шальке".

РФС не будет сокращать число участников РПЛ.

Лэмпардхудший тренер "Челси" в эпоху Абрамовича.

Легенда "Зенита" попал в больницу с сильным поражением легких из-за коронавируса.

"Рома" вылетела из Кубка Италии заканчивая матч вдевятером

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"Челси" уступил "Лестеру". Карьера Лэмпарда под угрозой

"Челси" уступил "Лестеру". Карьера Лэмпарда под угрозой

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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