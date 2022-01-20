Главные новости дня: 19 января

Теги цска москвакриштиану роналдукилиан мбаппеинтер миланманчестер юнайтед

Главные новости дня: 19 января

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 19 января.

В чемпионате Англии "Тоттенхэм" вырвал победу над "Лестером", "Манчестер Юнайтед" победил "Брентфорд", а Криштиану Роналду пришел в ярость из-за замены.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду определился с условием ухода из клуба.

В Кубке Италии "Интер" с трудом обыграл "Эмполи".

Мадридский "Атлетико" вылетел из Кубка Испании.

"Реал" может отказаться от трансфера нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, При этом стороны уже согласовали контракт.

"Ференцварош" потерпел поражение в первом матче под руководством российского тренера Станислава Черчесова.

Знаменитый бразильский футболист Робиньо осужден на девять лет тюрьмы.

В Нидерландах стартовал чемпионат Европы по мини-футболу. Результаты дня.

Руководство парижского "Пари Сен-Жермен" уверено, что следующим летом новым главным тренером команды станет Зинедин Зидан.

ЦСКА угодил в громкий скандал из-за презентации турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

 "РБ Лейпциг" под руководством Доменико Тедеско уверенно победил в Кубке Германии.

Форвард бразильского "Интернасьонала" Юри Алберто близок к переходу в петербургский "Зенит".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду эмоционально отреагировал на свою замену в матче с "Брентфордом"

Роналду эмоционально отреагировал на свою замену в матче с "Брентфордом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов