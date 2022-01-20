Главные новости дня: 19 января

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 19 января.

В чемпионате Англии "Тоттенхэм" вырвал победу над "Лестером", "Манчестер Юнайтед" победил "Брентфорд", а Криштиану Роналду пришел в ярость из-за замены.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду определился с условием ухода из клуба.

В Кубке Италии "Интер" с трудом обыграл "Эмполи".

Мадридский "Атлетико" вылетел из Кубка Испании.

"Реал" может отказаться от трансфера нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, При этом стороны уже согласовали контракт.

"Ференцварош" потерпел поражение в первом матче под руководством российского тренера Станислава Черчесова.

Знаменитый бразильский футболист Робиньо осужден на девять лет тюрьмы.

В Нидерландах стартовал чемпионат Европы по мини-футболу. Результаты дня.

Руководство парижского "Пари Сен-Жермен" уверено, что следующим летом новым главным тренером команды станет Зинедин Зидан.

ЦСКА угодил в громкий скандал из-за презентации турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.

"РБ Лейпциг" под руководством Доменико Тедеско уверенно победил в Кубке Германии.

Форвард бразильского "Интернасьонала" Юри Алберто близок к переходу в петербургский "Зенит".

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