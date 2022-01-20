Главные новости дня: 19 января
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 19 января.
В чемпионате Англии "Тоттенхэм" вырвал победу над "Лестером", "Манчестер Юнайтед" победил "Брентфорд", а Криштиану Роналду пришел в ярость из-за замены.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду определился с условием ухода из клуба.
В Кубке Италии "Интер" с трудом обыграл "Эмполи".
Мадридский "Атлетико" вылетел из Кубка Испании.
"Реал" может отказаться от трансфера нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе, При этом стороны уже согласовали контракт.
"Ференцварош" потерпел поражение в первом матче под руководством российского тренера Станислава Черчесова.
Знаменитый бразильский футболист Робиньо осужден на девять лет тюрьмы.
В Нидерландах стартовал чемпионат Европы по мини-футболу. Результаты дня.
Руководство парижского "Пари Сен-Жермен" уверено, что следующим летом новым главным тренером команды станет Зинедин Зидан.
ЦСКА угодил в громкий скандал из-за презентации турецкого полузащитника Юсуфа Языджи.
"РБ Лейпциг" под руководством Доменико Тедеско уверенно победил в Кубке Германии.
Форвард бразильского "Интернасьонала" Юри Алберто близок к переходу в петербургский "Зенит".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18