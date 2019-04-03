Главные новости дня: 2 апреля

Сегодня, 2 апреля, в мире футбола произошло много интересных событий.

В 33-м туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" проиграл "Вулверхэмптону".

В Примере "Барселона" в сверхрезультативном матче сыграла вничью с "Вильярреалом", что позволило "Атлетико", обыгравшему "Жирону", немного сократить отставание от каталонцев.

В Серии А "Ювентус" добыл очередную победу над "Кальяри", а "Милан" сыграл вничью с "Удинезе".

"Гамбург" и "РБ Лейпциг" добыли путевки в полуфинал Кубка Германии.

"Ренн" одолел "Лион" и вышел в финал Кубка Франции.

"Порту" стал первым финалистом Кубка Португалии.

Определилась арена, которая примет матч за Суперкубок России.

Также были определены рамки зимнего перерыва в РПЛ.

И напоследок, на Василия Уткина было совершено нападение.

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