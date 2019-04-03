Главные новости дня: 2 апреля
Сегодня, 2 апреля, в мире футбола произошло много интересных событий.
В 33-м туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" проиграл "Вулверхэмптону".
В Примере "Барселона" в сверхрезультативном матче сыграла вничью с "Вильярреалом", что позволило "Атлетико", обыгравшему "Жирону", немного сократить отставание от каталонцев.
В Серии А "Ювентус" добыл очередную победу над "Кальяри", а "Милан" сыграл вничью с "Удинезе".
"Гамбург" и "РБ Лейпциг" добыли путевки в полуфинал Кубка Германии.
"Ренн" одолел "Лион" и вышел в финал Кубка Франции.
"Порту" стал первым финалистом Кубка Португалии.
Определилась арена, которая примет матч за Суперкубок России.
Также были определены рамки зимнего перерыва в РПЛ.
И напоследок, на Василия Уткина было совершено нападение.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|32
|79
|2
|Манчестер Сити
|31
|77
|3
|Арсенал Лондон
|31
|63
|4
|Тоттенхэм
|31
|61
|5
|Манчестер Юнайтед
|32
|61
|6
|Челси
|31
|60
|7
|Вулверхэмптон
|32
|47
|8
|Уотфорд
|32
|46
|9
|Лестер Сити
|32
|44
|10
|Эвертон
|32
|43
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|32
|42
|12
|Борнмут
|32
|38
|13
|Кристал Пэлас
|31
|36
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|32
|35
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|30
|33
|16
|Саутгемптон
|31
|33
|17
|Бернли
|32
|33
|18
|Кардифф Сити
|31
|28
|19
|Фулхэм
|33
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|32
|14