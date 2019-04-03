Главные новости дня: 2 апреля

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Главные новости дня: 2 апреля

Сегодня, 2 апреля, в мире футбола произошло много интересных событий.

В 33-м туре АПЛ "Манчестер Юнайтед" проиграл "Вулверхэмптону".

В Примере "Барселона" в сверхрезультативном матче сыграла вничью с "Вильярреалом", что позволило "Атлетико", обыгравшему "Жирону", немного сократить отставание от каталонцев.

В Серии А "Ювентус" добыл очередную победу над "Кальяри", а "Милан" сыграл вничью с "Удинезе".

"Гамбург" и "РБ Лейпциг" добыли путевки в полуфинал Кубка Германии.

"Ренн" одолел "Лион" и вышел в финал Кубка Франции.

"Порту" стал первым финалистом Кубка Португалии.

Определилась арена, которая примет матч за Суперкубок России.

Также были определены рамки зимнего перерыва в РПЛ.

И напоследок, на Василия Уткина было совершено нападение.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Василий Уткин подвергся нападению

Василий Уткин подвергся нападению

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1 Ливерпуль Ливерпуль 32 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 31 77
3 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 31 63
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 31 61
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 32 61
6 Челси Челси 31 60
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 32 47
8 Уотфорд Уотфорд 32 46
9 Лестер Сити Лестер Сити 32 44
10 Эвертон Эвертон 32 43
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 32 42
12 Борнмут Борнмут 32 38
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 31 36
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 32 35
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 30 33
16 Саутгемптон Саутгемптон 31 33
17 Бернли Бернли 32 33
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