Главные новости дня: 2 апреля

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Главные новости дня: 2 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 2 апреля.

Финансовый фэйр-плей приостановлен из-за коронавируса.

АПЛ опубликовала заявление о возобновлении сезона.

Чемпионат Бельгии будет окончательно прекращен из-за коронавируса.

В Италии рассматривают две возможные даты возобновления Серии А.

Криштиану Роналду - первый футболист, который заработает миллиард долларов за карьеру.

"Ювентус" продлил контракт с Блезом Матюиди.

В России появится новый профессиональный клуб.

Роналду - лучший игрок всех времен по версии читателей Marca.

Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" ради сборной Германии.

Цена акций "Ювентуса" упала на 21% за март из-за коронавируса.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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В Италии рассматривают две возможные даты возобновления Серии А

В Италии рассматривают две возможные даты возобновления Серии А

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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