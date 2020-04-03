Главные новости дня: 2 апреля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 2 апреля.
Финансовый фэйр-плей приостановлен из-за коронавируса.
АПЛ опубликовала заявление о возобновлении сезона.
Чемпионат Бельгии будет окончательно прекращен из-за коронавируса.
В Италии рассматривают две возможные даты возобновления Серии А.
Криштиану Роналду - первый футболист, который заработает миллиард долларов за карьеру.
"Ювентус" продлил контракт с Блезом Матюиди.
В России появится новый профессиональный клуб.
Роналду - лучший игрок всех времен по версии читателей Marca.
Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" ради сборной Германии.
Цена акций "Ювентуса" упала на 21% за март из-за коронавируса.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
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Уткин: "Самой тиражируемой новостью о Кубке "Париматч Премьер" было то, что Карпин сказал мат в эфире"
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Тер Штеген назвал "Барселоне" свои требования по зарплате
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18