Главные новости дня: 2 апреля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 2 апреля.

Финансовый фэйр-плей приостановлен из-за коронавируса.

АПЛ опубликовала заявление о возобновлении сезона.

Чемпионат Бельгии будет окончательно прекращен из-за коронавируса.

В Италии рассматривают две возможные даты возобновления Серии А.

Криштиану Роналду - первый футболист, который заработает миллиард долларов за карьеру.

"Ювентус" продлил контракт с Блезом Матюиди.

В России появится новый профессиональный клуб.

Роналду - лучший игрок всех времен по версии читателей Marca.

Юрген Клопп может покинуть "Ливерпуль" ради сборной Германии.

Цена акций "Ювентуса" упала на 21% за март из-за коронавируса.

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