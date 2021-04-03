Главные новости дня: 2 апреля

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Главные новости дня: 2 апреляФото: Твиттер @FCBarcelona
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 2 апреля.

"Манчестер Юнайтед" предложит "Ювентусу" обмен полузащитниками.

Официально: власти Перми возродили "Амкар".

"Арсенал" хочет усилиться вингером "РБ Лейпциг".

"Реал" готов продать летом четырех игроков.

Брошенную капитанскую повязку Роналду продали на аукционе: названа сумма.

"Ювентус" наказал Дибалу, Маккенни и Артура за нарушение антикоронавирусных мер.

ЦСКА заявил Ивицу Олича.

Месси выдвинул "Барселоне" два условия для продления контракта.

Отношения "Ювентуса" с Дибалой испорчены.

Пирло назвал цель "Ювентуса" на остаток сезона.

Камавинга летом уйдет из "Ренна".

"Бавария" заинтересовалась футболистом "Рубина".

"Интер" отпустит Лукаку за 120 миллионов евро.

В Италии считают, что Кокорину нужно искать другой клуб.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Интер" отпустит Лукаку за 120 миллионов евро

"Интер" отпустит Лукаку за 120 миллионов евро

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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