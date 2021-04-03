Главные новости дня: 2 апреля

Фото: Твиттер @FCBarcelona

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 2 апреля.

"Манчестер Юнайтед" предложит "Ювентусу" обмен полузащитниками.

Официально: власти Перми возродили "Амкар".

"Арсенал" хочет усилиться вингером "РБ Лейпциг".

"Реал" готов продать летом четырех игроков.

Брошенную капитанскую повязку Роналду продали на аукционе: названа сумма.

"Ювентус" наказал Дибалу, Маккенни и Артура за нарушение антикоронавирусных мер.

ЦСКА заявил Ивицу Олича.

Месси выдвинул "Барселоне" два условия для продления контракта.

Отношения "Ювентуса" с Дибалой испорчены.

Пирло назвал цель "Ювентуса" на остаток сезона.

Камавинга летом уйдет из "Ренна".

"Бавария" заинтересовалась футболистом "Рубина".

"Интер" отпустит Лукаку за 120 миллионов евро.

В Италии считают, что Кокорину нужно искать другой клуб.