Главные новости дня: 2 августа

Второго августа состоялись ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы.

"Уфа" на выезде добилась результативной ничьей и вышла в следующий раунд турнира, где сыграет с "Прогресом" из Люксембурга.

Отчет о матче "Домжале" - "Уфа"

Видеообзор матча "Домжале" - "Уфа"

Узнал своего соперника в 3-м раунда квалификации ЛЕ и "Зенит". Им стало минское "Динамо".

Также стоит отметить успехи во втором раунде "Бешикташа", "Севильи", "Копенгагена" и "Витесса" Слуцкого.

Переходим к клубным делам.

"Милан" объявил о переходах Игуаина и Кальдары. "Ювентус" вернул Бонуччи, хотя фанаты были против.

"Барселона", скорее всего, купит Артуро Видаля, причем за небольшую сумму. Также каталонцы могут подписать перспективного сенегальца и по всей видимости откажутся от притязаний на Погба. При этом "Барселона" все еще хочет Рабьо и приняла решение по Дембеле.

"Бавария" не захотела отдавать Боатенга в обмен на Мартиаля и презентовала Горетцку.

Форвард "Атлетико" Гамейро может перейти в дортмундскую "Боруссию".

"Рома" переключилась с Промеса на Тайсона, не Майка. При этом римляне никак не могут угомониться по поводу Малкома и все еще хотят Месси. Впрочем, "Роме" удалось все-таки сохранить Флоренци.

"Наполи" может купить Белотти, который был крут в позапрошлом сезоне.

"Реал" назвал "Интеру" гигантскую сумму трансфера Модрича. При этом мадридцы сами шокированы требованиями "Тоттенхэма" за Кейна. Также "Реал" может расстаться с Винисиусом.

К российским делам и сначала к теме ДТП с участием Смолова.

Сначала форвард признался, что машиной управлял именно он, а затем рассказал о своем самочувствии. Позднее выяснилось, что форвард делал селфи на месте аварии, а его отец назвал происходящее черной полосой.

"Локомотив" хочет купить форварда "Милана" Бакку и при этом оштрафован за расизм фанатов.

"Зенит" не сумел купить игрока "Барселоны" Мину, но может приобрести защитника "Сантоса" Вериссимо.

Промес может перейти из "Спартак" в "Лестер", а ЦСКА готовит трансфер нападающего.

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