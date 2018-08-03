Главные новости дня: 2 августа
Второго августа состоялись ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы.
"Уфа" на выезде добилась результативной ничьей и вышла в следующий раунд турнира, где сыграет с "Прогресом" из Люксембурга.
Отчет о матче "Домжале" - "Уфа"
Видеообзор матча "Домжале" - "Уфа"
Узнал своего соперника в 3-м раунда квалификации ЛЕ и "Зенит". Им стало минское "Динамо".
Также стоит отметить успехи во втором раунде "Бешикташа", "Севильи", "Копенгагена" и "Витесса" Слуцкого.
Переходим к клубным делам.
"Милан" объявил о переходах Игуаина и Кальдары. "Ювентус" вернул Бонуччи, хотя фанаты были против.
"Барселона", скорее всего, купит Артуро Видаля, причем за небольшую сумму. Также каталонцы могут подписать перспективного сенегальца и по всей видимости откажутся от притязаний на Погба. При этом "Барселона" все еще хочет Рабьо и приняла решение по Дембеле.
"Бавария" не захотела отдавать Боатенга в обмен на Мартиаля и презентовала Горетцку.
Форвард "Атлетико" Гамейро может перейти в дортмундскую "Боруссию".
"Рома" переключилась с Промеса на Тайсона, не Майка. При этом римляне никак не могут угомониться по поводу Малкома и все еще хотят Месси. Впрочем, "Роме" удалось все-таки сохранить Флоренци.
"Наполи" может купить Белотти, который был крут в позапрошлом сезоне.
"Реал" назвал "Интеру" гигантскую сумму трансфера Модрича. При этом мадридцы сами шокированы требованиями "Тоттенхэма" за Кейна. Также "Реал" может расстаться с Винисиусом.
К российским делам и сначала к теме ДТП с участием Смолова.
Сначала форвард признался, что машиной управлял именно он, а затем рассказал о своем самочувствии. Позднее выяснилось, что форвард делал селфи на месте аварии, а его отец назвал происходящее черной полосой.
"Локомотив" хочет купить форварда "Милана" Бакку и при этом оштрафован за расизм фанатов.
"Зенит" не сумел купить игрока "Барселоны" Мину, но может приобрести защитника "Сантоса" Вериссимо.
Промес может перейти из "Спартак" в "Лестер", а ЦСКА готовит трансфер нападающего.
Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами, завтра будет еще масса интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31