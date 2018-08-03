Главные новости дня: 2 августа

Теги уфазенит санкт-петербургспартак москвацска москвабарселонареал мадридмиланювентусгонсало игуаинбавария мюнхенартуро видальлеонардо бонуччи

Главные новости дня: 2 августа

Второго августа состоялись ответные матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы.

"Уфа" на выезде добилась результативной ничьей и вышла в следующий раунд турнира, где сыграет с "Прогресом" из Люксембурга.

Отчет о матче "Домжале" - "Уфа"

Видеообзор матча "Домжале" - "Уфа"

Узнал своего соперника в 3-м раунда квалификации ЛЕ и "Зенит". Им стало минское "Динамо".

Также стоит отметить успехи во втором раунде "Бешикташа", "Севильи", "Копенгагена" и "Витесса" Слуцкого.

Переходим к клубным делам.

"Милан" объявил о переходах Игуаина и Кальдары. "Ювентус" вернул Бонуччи, хотя фанаты были против.

"Барселона", скорее всего, купит Артуро Видаля, причем за небольшую сумму. Также каталонцы могут подписать перспективного сенегальца и по всей видимости откажутся от притязаний на Погба. При этом "Барселона" все еще хочет Рабьо и приняла решение по Дембеле.

"Бавария" не захотела отдавать Боатенга в обмен на Мартиаля и презентовала Горетцку.

Форвард "Атлетико" Гамейро может перейти в дортмундскую "Боруссию".

"Рома" переключилась с Промеса на Тайсона, не Майка. При этом римляне никак не могут угомониться по поводу Малкома и все еще хотят Месси. Впрочем, "Роме" удалось все-таки сохранить Флоренци.

"Наполи" может купить Белотти, который был крут в позапрошлом сезоне.

"Реал" назвал "Интеру" гигантскую сумму трансфера Модрича. При этом мадридцы сами шокированы требованиями "Тоттенхэма" за Кейна. Также "Реал" может расстаться с Винисиусом.

К российским делам и сначала к теме ДТП с участием Смолова.

Сначала форвард признался, что машиной управлял именно он, а затем рассказал о своем самочувствии. Позднее выяснилось, что форвард делал селфи на месте аварии, а его отец назвал происходящее черной полосой.

"Локомотив" хочет купить форварда "Милана" Бакку и при этом оштрафован за расизм фанатов.

"Зенит" не сумел купить игрока "Барселоны" Мину, но может приобрести защитника "Сантоса" Вериссимо.

Промес может перейти из "Спартак" в "Лестер", а ЦСКА готовит трансфер нападающего.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами, завтра будет еще масса интересных новостей. | http://soccernews.ru

 

 

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

Реванш за Суперкубок: "Шахтер" сразится с "Динамо" в третьем туре УПЛ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 38 100
2 Манчестер Юнайтед 38 81
3 Тоттенхэм 38 77
4 Ливерпуль 38 75
5 Челси 38 70
6 Арсенал Лондон 38 63
7 Бернли 38 54
8 Эвертон 38 49
9 Лестер Сити 38 47
10 Ньюкасл Юнайтед 38 44
11 Кристал Пэлас 38 44
12 Борнмут 38 44
13 Вест Хэм Юнайтед 38 42
14 Уотфорд 38 41
15 Брайтон & Хоув Альбион 38 40
16 Хаддерсфилд Таун 38 37
17 Саутгемптон 38 36
18 Суонси Сити 38 33
19 Сток Сити 38 33
20 Вест Бромвич Альбион 38 31
Полная таблица

топ-5 тегов