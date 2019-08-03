Главные новости дня: 2 августа

Теги малкомджордан ларссоналександр кокоринпавел мамаев

Главные новости дня: 2 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 2 августа.

Джордан Ларссон стал игроком "Спартака".

Малком перешел в "Зенит".

Павел Мамаев и Александр Кокорин подали в суд ходатайство об УДО.

"Сочи" отказался от приобретения Николая Комличенко.        

ЦСКА отказал "Кристал Пэлас" в трансфере Федора Чалова.

Дани Алвес перешёл в "Сан-Паулу".

Криштиану Роналду дал совет Пауло Дибале.

"Реал" согласовал условия личного контракта с Донни ван де Беком.

"Манчестер Юнайтед" договорился по трансферу Харри Магуайра.

"Реал" готов побороться за Неймара.

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"Реал" готов побороться за Неймара

"Реал" готов побороться за Неймара

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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