Главные новости дня: 2 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 2 августа.

Джордан Ларссон стал игроком "Спартака".

Малком перешел в "Зенит".

Павел Мамаев и Александр Кокорин подали в суд ходатайство об УДО.

"Сочи" отказался от приобретения Николая Комличенко.

ЦСКА отказал "Кристал Пэлас" в трансфере Федора Чалова.

Дани Алвес перешёл в "Сан-Паулу".

Криштиану Роналду дал совет Пауло Дибале.

"Реал" согласовал условия личного контракта с Донни ван де Беком.

"Манчестер Юнайтед" договорился по трансферу Харри Магуайра.

"Реал" готов побороться за Неймара.

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