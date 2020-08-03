Главные новости дня: 2 августа

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Главные новости дня: 2 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 2 августа.

Официально: Кокорин перешел в "Спартак".

Левандовски в 2013 году мог стать игроком "Реала" с зарплатой 8,6 млн евро.

Аллегри может сменить Конте на посту главного тренера "Интера".

Ловрен прибыл в Петербург. Завтра он проведет первую тренировку в "Зените".

Появились фотографии домашней и гостевой формы сборной России на сезон-2020/21.

Названа дата медосмотра и зарплата Урунова в "Спартаке".

Юран готовит иск в УЕФА против "Химок".

Журналист Егоров раскрыл детали контракта Кокорина со "Спартаком".

Кокорин прокомментировал переход в "Спартак".

"Спартак" анонсировал трансфер Кокорина видео в стиле CS: GO.

Конте раскритиковал руководство "Интера".

"Ювентус" получил чемпионский трофей за победу в Серии А.

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Деян Ловрен: "Пара хороших тренировок, и я смогу сыграть с "Локомотивом"

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4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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