Главные новости дня: 2 августа
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 2 августа.
Официально: Кокорин перешел в "Спартак".
Левандовски в 2013 году мог стать игроком "Реала" с зарплатой 8,6 млн евро.
Аллегри может сменить Конте на посту главного тренера "Интера".
Ловрен прибыл в Петербург. Завтра он проведет первую тренировку в "Зените".
Появились фотографии домашней и гостевой формы сборной России на сезон-2020/21.
Названа дата медосмотра и зарплата Урунова в "Спартаке".
Юран готовит иск в УЕФА против "Химок".
Журналист Егоров раскрыл детали контракта Кокорина со "Спартаком".
Кокорин прокомментировал переход в "Спартак".
"Спартак" анонсировал трансфер Кокорина видео в стиле CS: GO.
Конте раскритиковал руководство "Интера".
"Ювентус" получил чемпионский трофей за победу в Серии А.
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главное
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Деян Ловрен дал первое интервью в России
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Левандовски в 2013 году мог стать игроком "Реала" с зарплатой 8,6 млн евро
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Аллегри может сменить Конте на посту главного тренера "Интера"
-
Ловрен прибыл в Петербург. Завтра он проведет первую тренировку в "Зените"
-
Появились фотографии домашней и гостевой формы сборной России на сезон-2020/21
Лента новостей
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Главные новости дня: 2 августа
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Хавбек "Шинника" Эктов станет игроком "Торпедо"
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Деян Ловрен: "Пара хороших тренировок, и я смогу сыграть с "Локомотивом"
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"Лечче" вылетел из Серии А, "Дженоа" сохранил прописку в чемпионате
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Нападающий "Ливерпуля" Ориги может продолжить карьеру в "Астон Вилле"
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Деян Ловрен дал первое интервью в России
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Кержаков пошутил над перешедшим в "Спартак" Кокориным
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Милитао ярко высказался о капитане "Реала" Рамосе
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"Брест" подписал форварда "Бенфики" Тавареша
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Защитник "Барселоны" Семеду может продлить контракт с клубом
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Левандовски в 2013 году мог стать игроком "Реала" с зарплатой 8,6 млн евро
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Газизов о том, что супруга Федуна управляет "Спартаком": "Искренне не знаю, о чем речь"
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Геннадий Орлов прокомментировал переход Кокорина в "Спартак"
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Ловрен сфотографировался на фоне Исаакиевского собора
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Дзюба дал хороший совет россиянам
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Роналду выложил совместное фото с Буффоном
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Аллегри может сменить Конте на посту главного тренера "Интера"
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Медведев прокомментировал новую должность Аршавина в "Зените"
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Семин ответил на слова Суркиса, назвавшего его "хлюпиком"
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Отчим Кокорина заявил, что футболист покинул "Зенит" не по своей воле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18