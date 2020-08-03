Главные новости дня: 2 августа

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 2 августа.

Официально: Кокорин перешел в "Спартак".

Левандовски в 2013 году мог стать игроком "Реала" с зарплатой 8,6 млн евро.

Аллегри может сменить Конте на посту главного тренера "Интера".

Ловрен прибыл в Петербург. Завтра он проведет первую тренировку в "Зените".

Появились фотографии домашней и гостевой формы сборной России на сезон-2020/21.

Названа дата медосмотра и зарплата Урунова в "Спартаке".

Юран готовит иск в УЕФА против "Химок".

Журналист Егоров раскрыл детали контракта Кокорина со "Спартаком".

Кокорин прокомментировал переход в "Спартак".

"Спартак" анонсировал трансфер Кокорина видео в стиле CS: GO.

Конте раскритиковал руководство "Интера".

"Ювентус" получил чемпионский трофей за победу в Серии А.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru