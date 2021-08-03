Главные новости дня: 2 августа

Фото: твиттер "Ростова"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 2 августа.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ушел в отставку. Тренер назвал причину своего ухода.

"Краснодар" объявил о переходе полузащитника Гжегожа Крыховяка.

Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов перешел в "Рому".

"Ювентус" объявил о продлении контракта с защитником Джорджо Кьеллини.

Все результаты матчей 2-го тура Украинской Премьер-лиги.

Все результаты матчей 2-го тура Российской Премьер-Лиги.

Во время матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским "Ахматом" и "Сочи" на поле внезапно появилась змея.

Определились потенциальные соперники казанского "Рубина" и "Сочи" в плей-офф квалификации Лиги конференций.

Руководство ПСЖ поставило ультиматум форварду команды Килиану Мбаппе.

"Спартак" узнал потенциального соперника по раунду плей-офф Лиги Чемпионов.

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