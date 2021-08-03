Главные новости дня: 2 августа
Фото: твиттер "Ростова"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 2 августа.
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин ушел в отставку. Тренер назвал причину своего ухода.
"Краснодар" объявил о переходе полузащитника Гжегожа Крыховяка.
Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов перешел в "Рому".
"Ювентус" объявил о продлении контракта с защитником Джорджо Кьеллини.
Все результаты матчей 2-го тура Украинской Премьер-лиги.
Все результаты матчей 2-го тура Российской Премьер-Лиги.
Во время матча 2-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским "Ахматом" и "Сочи" на поле внезапно появилась змея.
Определились потенциальные соперники казанского "Рубина" и "Сочи" в плей-офф квалификации Лиги конференций.
Руководство ПСЖ поставило ультиматум форварду команды Килиану Мбаппе.
"Спартак" узнал потенциального соперника по раунду плей-офф Лиги Чемпионов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18