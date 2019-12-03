Главные новости дня: 2 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 2 декабря.
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча", выиграв награду в шестой раз. Полные результаты "Золотого мяча"-2019.
Агент Криштиану Роналду прокомментировал вручение "Золотого мяча" Месси.
Лучшим вратарем в 2019 году признан бразилец Алиссон Бекер из "Ливерпуля".
Лучшим молодым игроком Европы в 2019 году стал голландский защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт.
В Российской Премьер-Лиге состоялись два матча 18-го тура.
В Москве ЦСКА неожиданно проиграл "Арсеналу" из Тулы. Вторая сенсация произошла в Краснодаре, где одноименный клуб не смог победить "Тамбов".
Руководство "Спартака" наказало Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо за драку во время матча с "Зенитом".
"Манчестер Юнайтед" может уволить главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Клуб поставил ультиматум тренеру.
В УЕФА прокомментировали массовые задержания болельщиков "Спартака" перед матчем РПЛ с "Зенитом".
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главное
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Роналду вошел в тройку голосования за "Золотой мяч"
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Месси в рекордный раз стал обладателем "Золотого мяча"
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France Football назвал игроков, которые заняли места с 10-го по 5-е в голосовании за "Золотой мяч"
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Де Лигт - лучший молодой игрок Европы в 2019 году
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ЦСКА сенсационно проиграл тульскому "Арсеналу"
Лента новостей
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Главные новости дня: 2 декабря
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Роналду не попал в топ-2 "Золотого мяча" впервые за последние девять лет
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В "Ювентусе" отреагировали на вручение "Золотого мяча" Месси
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1
Президент "Барселоны" высказался о вручении Месси "Золотого мяча"
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Мане нацелился на завоевание "Золотого мяча" в 2020 году
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"Кальяри" одержал феерическую победу над "Сампдорией". Команды забили 7 голов на двоих
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"Барселона" обошла "Реал" по числу "Золотых мячей", которые завоевали игроки клуба
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Дети Месси трогательно отпраздновали "Золотой мяч" Лионеля
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Агент Роналду высказался о вручении Месси "Золотого мяча"
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1
Месси сделал заявление после завоевания "Золотого мяча"
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Ван Дейк прокомментировал вручение "Золотого мяча" Месси
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Футболист клуба Примеры выиграл "Золотой мяч" в 11-й раз подряд
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2
Результаты "Золотого мяча"-2019: полный список
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Роналду вошел в тройку голосования за "Золотой мяч"
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Ван Дейк подшутил над Роналду, который не приехал на вручение "Золотого мяча"
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15
Месси в рекордный раз стал обладателем "Золотого мяча"
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Названа лучшая футболистка мира в 2019 году
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France Football назвал игроков, которые заняли места с 10-го по 5-е в голосовании за "Золотой мяч"
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Алиссон - лучший вратарь 2019 года
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1
Де Лигт - лучший молодой игрок Европы в 2019 году
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|14
|40
|2
|Манчестер Сити
|14
|29
|3
|Лестер Сити
|13
|29
|4
|Челси
|14
|26
|5
|Тоттенхэм
|14
|20
|6
|Вулверхэмптон
|14
|20
|7
|Шеффилд Юнайтед
|14
|19
|8
|Арсенал Лондон
|14
|19
|9
|Бернли
|14
|18
|10
|Кристал Пэлас
|14
|18
|11
|Манчестер Юнайтед
|13
|17
|12
|Борнмут
|14
|16
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|14
|16
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|14
|16
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|14
|15
|16
|Астон Вилла
|13
|14
|17
|Эвертон
|13
|14
|18
|Саутгемптон
|14
|12
|19
|Норвич Сити
|14
|11
|20
|Уотфорд
|14
|8