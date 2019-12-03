Главные новости дня: 2 декабря

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Главные новости дня: 2 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 2 декабря.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча", выиграв награду в шестой раз. Полные результаты "Золотого мяча"-2019.

Агент Криштиану Роналду прокомментировал вручение "Золотого мяча" Месси.

Лучшим вратарем в 2019 году признан бразилец Алиссон Бекер из "Ливерпуля".

Лучшим молодым игроком Европы в 2019 году стал голландский защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт.

В Российской Премьер-Лиге состоялись два матча 18-го тура.

В Москве ЦСКА неожиданно проиграл "Арсеналу" из Тулы. Вторая сенсация произошла в Краснодаре, где одноименный клуб не смог победить "Тамбов"

Руководство "Спартака" наказало Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо за драку во время матча с "Зенитом".

"Манчестер Юнайтед" может уволить главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Клуб поставил ультиматум тренеру.

В УЕФА прокомментировали массовые задержания болельщиков "Спартака" перед матчем РПЛ с "Зенитом".

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Результаты "Золотого мяча"-2019: полный список

Результаты "Золотого мяча"-2019: полный список

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 14 40
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 14 29
3 Лестер Сити Лестер Сити 13 29
4 Челси Челси 14 26
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 14 20
6 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 14 20
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 14 19
8 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 14 19
9 Бернли Бернли 14 18
10 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 14 18
11 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 13 17
12 Борнмут Борнмут 14 16
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 14 16
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 14 16
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 14 15
16 Астон Вилла Астон Вилла 13 14
17 Эвертон Эвертон 13 14
18 Саутгемптон Саутгемптон 14 12
19 Норвич Сити Норвич Сити 14 11
20 Уотфорд Уотфорд 14 8
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