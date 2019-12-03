Главные новости дня: 2 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 2 декабря.

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал обладателем "Золотого мяча", выиграв награду в шестой раз. Полные результаты "Золотого мяча"-2019.

Агент Криштиану Роналду прокомментировал вручение "Золотого мяча" Месси.

Лучшим вратарем в 2019 году признан бразилец Алиссон Бекер из "Ливерпуля".

Лучшим молодым игроком Европы в 2019 году стал голландский защитник "Ювентуса" Маттейс де Лигт.

В Российской Премьер-Лиге состоялись два матча 18-го тура.

В Москве ЦСКА неожиданно проиграл "Арсеналу" из Тулы. Вторая сенсация произошла в Краснодаре, где одноименный клуб не смог победить "Тамбов".

Руководство "Спартака" наказало Джано Ананидзе и Лоренсо Мельгарехо за драку во время матча с "Зенитом".

"Манчестер Юнайтед" может уволить главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Клуб поставил ультиматум тренеру.

В УЕФА прокомментировали массовые задержания болельщиков "Спартака" перед матчем РПЛ с "Зенитом".

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