Главные новости дня: 2 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 2 декабря.

"Краснодар" обыграл "Ренн" и вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

"Брюгге" разгромил "Зенит" в Лиге Чемпионов.

Со всеми результатами дня в Лиге Чемпионов можно ознакомиться здесь.

Определился еще один участник плей-офф Лиги Чемпионов.

УЕФА рассматривает вариант с изменением формата Лиги Чемпионов.

Названы претенденты на звание лучшего тренера в РПЛ в ноябре.

"Локомотив" может расстаться с Василием Кикнадзе.

Три клуба РПЛ проявляют интерес к Вадиму Евсееву.

В ПСЖ произошел конфликт между главным тренером и одним из лидеров команды.

Шамиль Газизов может перейти из "Спартака" в "Локомотив".

"Реал" определил двух кандидатов на замену Зинедину Зидану.

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