Главные новости дня: 2 декабря
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 2 декабря.
"Краснодар" обыграл "Ренн" и вышел в 1/16 финала Лиги Европы.
"Брюгге" разгромил "Зенит" в Лиге Чемпионов.
Со всеми результатами дня в Лиге Чемпионов можно ознакомиться здесь.
Определился еще один участник плей-офф Лиги Чемпионов.
УЕФА рассматривает вариант с изменением формата Лиги Чемпионов.
Названы претенденты на звание лучшего тренера в РПЛ в ноябре.
"Локомотив" может расстаться с Василием Кикнадзе.
Три клуба РПЛ проявляют интерес к Вадиму Евсееву.
В ПСЖ произошел конфликт между главным тренером и одним из лидеров команды.
Шамиль Газизов может перейти из "Спартака" в "Локомотив".
"Реал" определил двух кандидатов на замену Зинедину Зидану.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Лента новостей
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Главные новости дня: 2 декабря
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Определился еще один участник плей-офф Лиги Чемпионов
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Успех "Краснодара", позор "Зенита" и победа ПСЖ над "МЮ": все результаты Лиги Чемпионов 2 декабря
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Покер Жиру помог "Челси" разгромить "Севилью", ПСЖ добыл победу над "Манчестер Юнайтед"
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"Барселона" и "Ювентус" разгромили "Ференцварош" и киевское "Динамо"
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"Брюгге" разгромил "Зенит" в Лиге Чемпионов
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Холанд пропустит матч с "Зенитом"
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Галицкий раздумывал над увольнением Мусаева перед матчем с "Ренном"
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Гризманн впервые забил в трех матчах за "Барселону" кряду
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Холанд - лучший футболист в истории Лиги Чемпионов по количеству минут на один гол
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"Реал" определил двух кандидатов на замену Зидану
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"Краснодар" - первый российский клуб, одержавший победу в текущем сезоне еврокубков
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"РБ Лейпциг" в результативном поединке одолел "Истанбул"
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"Краснодар" обыграл "Ренн" и вышел в 1/16 финала Лиги Европы
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Капитан "Аталанты" отказался выполнять установку тренера в матче с "Мидтъюлландом"
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"Зенит" интересуется аргентинским нападающим
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Арбитр Федотов ожидает предвзятого судейства против "Спартака"
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Дзюба пропустит матч с "Брюгге"
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Хименес не поможет "Атлетико" в матчах с "Реалом" и "Зальцбургом"
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Клоппа могут пригласить в сборную Германии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18