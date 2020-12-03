Главные новости дня: 2 декабря

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Главные новости дня: 2 декабря

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 2 декабря.

"Краснодар" обыграл "Ренн" и вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

"Брюгге" разгромил "Зенит" в Лиге Чемпионов.

Со всеми результатами дня в Лиге Чемпионов можно ознакомиться здесь.

Определился еще один участник плей-офф Лиги Чемпионов.

УЕФА рассматривает вариант с изменением формата Лиги Чемпионов.

Названы претенденты на звание лучшего тренера в РПЛ в ноябре.

"Локомотив" может расстаться с Василием Кикнадзе.

Три клуба РПЛ проявляют интерес к Вадиму Евсееву.

В ПСЖ произошел конфликт между главным тренером и одним из лидеров команды.

Шамиль Газизов может перейти из "Спартака" в "Локомотив".

"Реал" определил двух кандидатов на замену Зинедину Зидану.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Успех "Краснодара", позор "Зенита" и победа ПСЖ над "МЮ": все результаты Лиги Чемпионов 2 декабря

Успех "Краснодара", позор "Зенита" и победа ПСЖ над "МЮ": все результаты Лиги Чемпионов 2 декабря

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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