Главные новости дня: 2 декабря

Фото: "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 2 декабря.

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в АПЛ.

Роналду забил 800-й гол в карьере.

"Лацио" упустил победу над "Удинезе" в Серии А.

"Тоттенхэм" обыграл "Брентфорд" в АПЛ.

"Реал Мадрид", "Барселона" и "Атлетик" предложат клубам Ла Лиги альтернативу сделке с CVC.

Отель Месси в Барселоне могут снести.

Роналду нанял двух близнецов-копов для охраны в Манчестере.

Месси не позвал Икарди с женой на вечеринку по случаю получения "Золотого мяча".

Клуб второго дивизиона Бельгии может пригласить Азара.

Ловрен подшутил над местом Салаха в голосовании за "Золотой мяч".

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