Главные новости дня: 2 декабря

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Главные новости дня: 2 декабряФото: "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 2 декабря.

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в АПЛ.

Роналду забил 800-й гол в карьере.

"Лацио" упустил победу над "Удинезе" в Серии А.

"Тоттенхэм" обыграл "Брентфорд" в АПЛ.

"Реал Мадрид", "Барселона" и "Атлетик" предложат клубам Ла Лиги альтернативу сделке с CVC.

Отель Месси в Барселоне могут снести.

Роналду нанял двух близнецов-копов для охраны в Манчестере.

Месси не позвал Икарди с женой на вечеринку по случаю получения "Золотого мяча".

Клуб второго дивизиона Бельгии может пригласить Азара.

Ловрен подшутил над местом Салаха в голосовании за "Золотой мяч".

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"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в АПЛ

"Манчестер Юнайтед" обыграл "Арсенал" в АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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