Главные новости дня: 2 февраля

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Главные новости дня: 2 февраля

Сегодня, 2 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В АПЛ очередные победы в своих матчах добыли "Тоттенхэм" и "Челси".

В Примере "Барселона" потеряла очки в игре с "Валенсией" (видеообзор матча), а один из преследователей каталонцев - "Севилья" проиграла "Сельте".

В Серии А "Наполи" ожидаемо разбил на своем поле "Сампдорию", а вот лидер чемпионата "Ювентус" оступился в игре против "Пармы" (видеообзор матча).

В Бундеслиге "Бавария" проиграла "Байеру" и позволила менхенгладбахской "Боруссии" обойти себя в турнирной таблице, а лидер чемпионата дортмундская "Боруссия" потеряла очки в матче с "Айнтрахтом".

В Лиге 1 долгожданную победу добыл "Монако". В другом поединке "Марсель" проиграл "Реймсу".

Из других новостей отметим, что Неймар предстанет перед испанским судом, Рабьо может вернуться в основу ПСЖ, а также Месси травмировался в сегодняшней игре и может пропустить игру с "Реалом".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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"Ювентус" не смог удержать победу над "Пармой"

"Ювентус" не смог удержать победу над "Пармой"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 24 61
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 25 57
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 56
4 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 24 47
5 Челси Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон Эвертон 24 33
9 Уотфорд Уотфорд 24 33
10 Борнмут Борнмут 24 33
11 Лестер Сити Лестер Сити 24 32
12 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 24 31
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 24 26
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 24
15 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон Саутгемптон 24 23
17 Бернли Бернли 24 23
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 24 19
19 Фулхэм Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 24 11
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