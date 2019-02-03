Главные новости дня: 2 февраля

Сегодня, 2 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.

В АПЛ очередные победы в своих матчах добыли "Тоттенхэм" и "Челси".

В Примере "Барселона" потеряла очки в игре с "Валенсией" (видеообзор матча), а один из преследователей каталонцев - "Севилья" проиграла "Сельте".

В Серии А "Наполи" ожидаемо разбил на своем поле "Сампдорию", а вот лидер чемпионата "Ювентус" оступился в игре против "Пармы" (видеообзор матча).

В Бундеслиге "Бавария" проиграла "Байеру" и позволила менхенгладбахской "Боруссии" обойти себя в турнирной таблице, а лидер чемпионата дортмундская "Боруссия" потеряла очки в матче с "Айнтрахтом".

В Лиге 1 долгожданную победу добыл "Монако". В другом поединке "Марсель" проиграл "Реймсу".

Из других новостей отметим, что Неймар предстанет перед испанским судом, Рабьо может вернуться в основу ПСЖ, а также Месси травмировался в сегодняшней игре и может пропустить игру с "Реалом".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru