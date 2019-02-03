Главные новости дня: 2 февраля
Сегодня, 2 февраля, в мире футбола произошло немало интересных событий.
В АПЛ очередные победы в своих матчах добыли "Тоттенхэм" и "Челси".
В Примере "Барселона" потеряла очки в игре с "Валенсией" (видеообзор матча), а один из преследователей каталонцев - "Севилья" проиграла "Сельте".
В Серии А "Наполи" ожидаемо разбил на своем поле "Сампдорию", а вот лидер чемпионата "Ювентус" оступился в игре против "Пармы" (видеообзор матча).
В Бундеслиге "Бавария" проиграла "Байеру" и позволила менхенгладбахской "Боруссии" обойти себя в турнирной таблице, а лидер чемпионата дортмундская "Боруссия" потеряла очки в матче с "Айнтрахтом".
В Лиге 1 долгожданную победу добыл "Монако". В другом поединке "Марсель" проиграл "Реймсу".
Из других новостей отметим, что Неймар предстанет перед испанским судом, Рабьо может вернуться в основу ПСЖ, а также Месси травмировался в сегодняшней игре и может пропустить игру с "Реалом".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Месси может пропустить первую кубковую игру против "Реала"
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"Монако" благодаря голам Головина и Фабрегаса добыл долгожданную победу в чемпионате
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"Валенсия" Черышева в результативном матче 22 тура Ла Лиги отобрала очки у "Барселоны"
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Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Шальке" и сместила "Баварию" со второго места Бундеслиги
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"Рома" - "Милан": анонс и прогноз центрально матча 22 тура Серии "А"
Лента новостей
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"Наполи" - "Сампдория" - 3:0 (видео голов)
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"Сельта" - "Севилья" (видео гола)
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Главные новости дня: 2 февраля
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Сумасшедший камбэк "Пармы" в видеообзоре матча 22-го тура Серии А против "Ювентуса"
-
"Марсель" на выезде уступил "Реймсу"
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"Севилья" проиграла "Сельте" и упустила шанс догнать "Реал" по очкам
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"Ювентус" не смог удержать победу над "Пармой"
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Месси может пропустить первую кубковую игру против "Реала"
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1
"Монако" благодаря голам Головина и Фабрегаса добыл долгожданную победу в чемпионате
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"Барселона" в этом сезоне продемонстрировала худший покзатель по пропущенным голам за последние 16 лет
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Защитник "Зенита" может перейти в норвежский клуб
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Дубль Месси в видеообзоре матча "Барселона" - "Валенсия"
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Хамшик согласился на переход в китайский клуб
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"Кардифф" одержал победу над "Борнмутом"
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"Валенсия" Черышева в результативном матче 22 тура Ла Лиги отобрала очки у "Барселоны"
-
Менхенгладбахская "Боруссия" обыграла "Шальке" и сместила "Баварию" со второго места Бундеслиги
-
Месси - третий футболист, забивший 50 голов с пенальти в Примере
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"Рома" - "Милан": анонс и прогноз центрально матча 22 тура Серии "А"
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"Ювентус" - "Парма": видеотрансляция поединка с участием лидера Серии А
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"Наполи" громит "Сампдорию" и продолжает погоню за "Ювентусом"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|24
|61
|2
|Тоттенхэм
|25
|57
|3
|Манчестер Сити
|24
|56
|4
|Арсенал Лондон
|24
|47
|5
|Челси
|24
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|24
|45
|7
|Вулверхэмптон
|24
|35
|8
|Эвертон
|24
|33
|9
|Уотфорд
|24
|33
|10
|Борнмут
|24
|33
|11
|Лестер Сити
|24
|32
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|24
|31
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|26
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|24
|15
|Кристал Пэлас
|24
|23
|16
|Саутгемптон
|24
|23
|17
|Бернли
|24
|23
|18
|Кардифф Сити
|24
|19
|19
|Фулхэм
|24
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|24
|11