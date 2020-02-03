Главные новости дня: 2 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 2 февраля.
"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Манчестер Сити" в домашнем матче АПЛ.
"Манчестер Сити" проиграл 2 матча подряд впервые с декабря 2018 года.
"Барселона" обыграла "Леванте" благодаря Фати. Он оформил дубль за 100 секунд.
Дубль Лукаку помог "Интеру" обыграть "Удинезе" в Серии А.
Невеста Зинченко недовольна удалением игрока "Сити" в матче с "Тоттенхэмом".
"Зенит-2" опубликовал фото со сборов. Кокорин выглядит довольным.
"Севилья" и "Алавес" обменялись голами, "Вильярреал" обыграл "Осасуну" в Ла Лиге.
Уткин высмеял информацию о несостоявшемся переходе Дзюбы в "Тоттенхэм".
Ла Лига поздравила Карпина с днем рождения, назвав его русским гением.
Роналду вошел в тройку самых результативных игроков в истории футбола
Роналду повторил рекорд "Ювентуса".
Аллегри отказался возглавить "Барселону".
Рамос повторил рекорд по количеству матчей в мадридском дерби.
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главное
-
Дубль Лукаку помог "Интеру" обыграть "Удинезе" в Серии А
-
Невеста Зинченко недовольна удалением игрока "Сити" в матче с "Тоттенхэмом"
-
"Зенит-2" опубликовал в твиттере фото со сборов. Кокорин выглядит довольным
-
"Севилья" и "Алавес" обменялись голами, "Вильярреал" обыграл "Осасуну" в Ла Лиге
-
"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Манчестер Сити" в домашнем матче АПЛ
Лента новостей
-
Главные новости дня: 2 февраля
-
"Барселона" обыграла "Леванте" благодаря Фати. Он оформил дубль за 100 секунд
-
Дубль Лукаку помог "Интеру" обыграть "Удинезе" в Серии А
-
Быстров: "За Мбаппе готовы предложить миллионов 200. Поэтому кукушечка тоже едет"
-
Тошич рассказал, почему покинул ЦСКА в 2017 году
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Невеста Зинченко недовольна удалением игрока "Сити" в матче с "Тоттенхэмом"
-
Сон Хын Мин высказался о победе над "Манчестер Сити"
-
"Зенит-2" опубликовал в твиттере фото со сборов. Кокорин выглядит довольным
-
Гвардиола: "Ман Сити" играл хорошо, но уступил"
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"Вольфсбург" обыграл "Падеборн" в матче 20-го тура Бундеслиги
-
"Севилья" и "Алавес" обменялись голами, "Вильярреал" обыграл "Осасуну" в Ла Лиге
-
"Челси" не будет покупать Рондона в последний день трансферного окна
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"Лечче" разгромил "Торино" и одержал победу впервые с конца ноября
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Моуринью прокомментировал победу над "Манчестер Сити"
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"Манчестер Сити" проиграл 2 матча подряд впервые с декабря 2018 года
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"Метц" обыграл "Сент-Этье" в чемпионате Франции
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"Спартак" опубликовал видео того, что осталось за кадром победного матча с "Ростовом"
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"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Манчестер Сити" в домашнем матче АПЛ
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"Краснодар" и "Ахмат" обыграли своих соперников в контрольном матче, а "Урал" и "Арарат-Армения" обменялись голами
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Гол Промеса принес "Аяксу" победу над ПСВ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18