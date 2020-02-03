Главные новости дня: 2 февраля

Теги тоттенхэмманчестер ситибарселонаансу фатикриштиану роналду

Главные новости дня: 2 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 2 февраля.

"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Манчестер Сити" в домашнем матче АПЛ.

"Манчестер Сити" проиграл 2 матча подряд впервые с декабря 2018 года.

"Барселона" обыграла "Леванте" благодаря Фати. Он оформил дубль за 100 секунд.

Дубль Лукаку помог "Интеру" обыграть "Удинезе" в Серии А.

Невеста Зинченко недовольна удалением игрока "Сити" в матче с "Тоттенхэмом".

"Зенит-2" опубликовал фото со сборов. Кокорин выглядит довольным.

"Севилья" и "Алавес" обменялись голами, "Вильярреал" обыграл "Осасуну" в Ла Лиге.

Уткин высмеял информацию о несостоявшемся переходе Дзюбы в "Тоттенхэм".

Ла Лига поздравила Карпина с днем рождения, назвав его русским гением.

Роналду вошел в тройку самых результативных игроков в истории футбола

Роналду повторил рекорд "Ювентуса".

Аллегри отказался возглавить "Барселону".

Рамос повторил рекорд по количеству матчей в мадридском дерби.

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"Барселона" обыграла "Леванте" благодаря Фати. Он оформил дубль за 100 секунд

"Барселона" обыграла "Леванте" благодаря Фати. Он оформил дубль за 100 секунд

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 25 73
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 24 51
3 Лестер Сити Лестер Сити 25 49
4 Челси Челси 25 41
5 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 25 36
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 25 35
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 25 35
8 Тоттенхэм Тоттенхэм 24 34
9 Эвертон Эвертон 25 33
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 25 31
11 Бернли Бернли 25 31
12 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 25 31
13 Саутгемптон Саутгемптон 25 31
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 25 30
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 25 26
16 Борнмут Борнмут 25 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 25 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 25 24
19 Уотфорд Уотфорд 25 23
20 Норвич Сити Норвич Сити 25 18
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