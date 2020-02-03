Главные новости дня: 2 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 2 февраля.

"Тоттенхэм" уверенно обыграл "Манчестер Сити" в домашнем матче АПЛ.

"Манчестер Сити" проиграл 2 матча подряд впервые с декабря 2018 года.

"Барселона" обыграла "Леванте" благодаря Фати. Он оформил дубль за 100 секунд.

Дубль Лукаку помог "Интеру" обыграть "Удинезе" в Серии А.

Невеста Зинченко недовольна удалением игрока "Сити" в матче с "Тоттенхэмом".

"Зенит-2" опубликовал фото со сборов. Кокорин выглядит довольным.

"Севилья" и "Алавес" обменялись голами, "Вильярреал" обыграл "Осасуну" в Ла Лиге.

Уткин высмеял информацию о несостоявшемся переходе Дзюбы в "Тоттенхэм".

Ла Лига поздравила Карпина с днем рождения, назвав его русским гением.

Роналду вошел в тройку самых результативных игроков в истории футбола

Роналду повторил рекорд "Ювентуса".

Аллегри отказался возглавить "Барселону".

Рамос повторил рекорд по количеству матчей в мадридском дерби.

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