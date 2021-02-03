Главные новости дня: 2 февраля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 2 февраля.

"Шальке" бесплатно подписал Мустафи. "Арсенал" покупал его за 41 миллион евро.

Новые подробности отчисления Селезнева из "Колоса": украинец выпивал с тренером клуба РПЛ.

Три клуба РПЛ рискуют не заявиться на следующий сезон.

Паршивлюк высказался о футболистах-геях.

Зидан может избежать увольнения из "Реала", но при одном условии.

Месси принес "Барселоне" более 600 миллионов евро с 2017 года.

В "Спартаке" прокомментировали будущее Виктора Мозеса.

Виллаш-Боаш подал в отставку с поста главного тренера "Марселя".

Эдин Джеко помирился с главным тренером "Ромы" и вернулся в команду.

"Реал" не совершил ни одной покупки за 3 последних трансферных окна.

Роберто Манчини сообщил, когда он покинет сборную Италии.

"Спартак" улучшил позиции в рейтинге лучших клубов Европы Euro Club Index, "Зенит" - ухудшил.

"Аталанта" сделала афишу на 1/2 Кубка с Миранчуком.

"Реал" может вновь потерять Азара - игрок пропустил тренировку.

"Байер" сенсационно проиграл в Кубке команде из 4 дивизиона.

Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов может быть перенесен из-за коронавирусных ограничений.

Уткин возмущен приговором Навальному. Шмурнов тоже.

"Ювентус" обыграл "Интер" в первом матче полуфинала Кубка Италии. У Роналду дубль.

"Манчестер Юнайтед" с хоккейным счетом разгромил "Саутгемптон". Клуб повторил рекорд АПЛ.

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