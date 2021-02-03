Главные новости дня: 2 февраля
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 2 февраля.
"Шальке" бесплатно подписал Мустафи. "Арсенал" покупал его за 41 миллион евро.
Новые подробности отчисления Селезнева из "Колоса": украинец выпивал с тренером клуба РПЛ.
Три клуба РПЛ рискуют не заявиться на следующий сезон.
Паршивлюк высказался о футболистах-геях.
Зидан может избежать увольнения из "Реала", но при одном условии.
Месси принес "Барселоне" более 600 миллионов евро с 2017 года.
В "Спартаке" прокомментировали будущее Виктора Мозеса.
Виллаш-Боаш подал в отставку с поста главного тренера "Марселя".
Эдин Джеко помирился с главным тренером "Ромы" и вернулся в команду.
"Реал" не совершил ни одной покупки за 3 последних трансферных окна.
Роберто Манчини сообщил, когда он покинет сборную Италии.
"Спартак" улучшил позиции в рейтинге лучших клубов Европы Euro Club Index, "Зенит" - ухудшил.
"Аталанта" сделала афишу на 1/2 Кубка с Миранчуком.
"Реал" может вновь потерять Азара - игрок пропустил тренировку.
"Байер" сенсационно проиграл в Кубке команде из 4 дивизиона.
Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов может быть перенесен из-за коронавирусных ограничений.
Уткин возмущен приговором Навальному. Шмурнов тоже.
"Ювентус" обыграл "Интер" в первом матче полуфинала Кубка Италии. У Роналду дубль.
"Манчестер Юнайтед" с хоккейным счетом разгромил "Саутгемптон". Клуб повторил рекорд АПЛ.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
главное
-
"Ювентус" обыграл "Интер" в первом матче полуфинала Кубка Италии. У Роналду дубль
-
Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов может быть перенесен из-за коронавирусных ограничений
-
"Вулверхэмптон" победил "Арсенал". Гости доигрывали вдевятером
-
"Реал" может вновь потерять Азара - игрок пропустил тренировку
-
"Аталанта" сделала афишу на 1/2 Кубка с Миранчуком
Лента новостей
-
Главные новости дня: 2 февраля
-
"Манчестер Юнайтед" повторил рекорд АПЛ
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"Боруссия" Дортмунд вышла в 1/4 Кубка Германии
-
1
"Манчестер Юнайтед" с хоккейным счетом разгромил "Саутгемптон"
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"Севилья" минимально победила "Альмерию" и вышла в полуфинал Кубка Короля
-
4
"Ювентус" обыграл "Интер" в первом матче полуфинала Кубка Италии. У Роналду дубль
-
Шмурнов высказался о приговоре Навальному
-
Экс-форвард сборной Италии Пелле перейдет в "Парму"
-
Гасперини: "С Коваленко лучше познакомимся в ближайшее время"
-
Онана может перейти из "Аякса" в дортмундскую "Боруссию"
-
3
Уткин возмущен приговором Навальному
-
Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов может быть перенесен из-за коронавирусных ограничений
-
"Байер" сенсационно проиграл в Кубке команде из 4 дивизиона
-
"Вулверхэмптон" победил "Арсенал". Гости доигрывали вдевятером
-
Брат Кумана: "Рональд решил проблему в клубе со "сливом" составов"
-
Бенитес может сменить Виллаша-Боаша на посту главного тренера "Марселя"
-
"Реал" может вновь потерять Азара - игрок пропустил тренировку
-
"Шахтер" представил заявку на Лигу Европы
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"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" включились в борьбу за "звездочку" "Астон Виллы"
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Состоялся дебют Озила в "Фенербахче"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18