Главные новости дня: 2 февраля

Теги манчестер юнайтедкриштиану роналдуроберто манчинивиктор мозесевгений селезнёвшкодран мустафи

Главные новости дня: 2 февраляSoccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 2 февраля.

"Шальке" бесплатно подписал Мустафи. "Арсенал" покупал его за 41 миллион евро.

Новые подробности отчисления Селезнева из "Колоса": украинец выпивал с тренером клуба РПЛ.

Три клуба РПЛ рискуют не заявиться на следующий сезон.

Паршивлюк высказался о футболистах-геях.

Зидан может избежать увольнения из "Реала", но при одном условии.

Месси принес "Барселоне" более 600 миллионов евро с 2017 года.

В "Спартаке" прокомментировали будущее Виктора Мозеса.

Виллаш-Боаш подал в отставку с поста главного тренера "Марселя".

Эдин Джеко помирился с главным тренером "Ромы" и вернулся в команду.

"Реал" не совершил ни одной покупки за 3 последних трансферных окна.

Роберто Манчини сообщил, когда он покинет сборную Италии.

"Спартак" улучшил позиции в рейтинге лучших клубов Европы Euro Club Index, "Зенит" - ухудшил.

"Аталанта" сделала афишу на 1/2 Кубка с Миранчуком.

"Реал" может вновь потерять Азара - игрок пропустил тренировку.

"Байер" сенсационно проиграл в Кубке команде из 4 дивизиона.

Матч 1/8 финала Лиги Чемпионов может быть перенесен из-за коронавирусных ограничений.

Уткин возмущен приговором Навальному. Шмурнов тоже.

"Ювентус" обыграл "Интер" в первом матче полуфинала Кубка Италии. У Роналду дубль.

"Манчестер Юнайтед" с хоккейным счетом разгромил "Саутгемптон". Клуб повторил рекорд АПЛ.

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"Манчестер Юнайтед" с хоккейным счетом разгромил "Саутгемптон"

"Манчестер Юнайтед" с хоккейным счетом разгромил "Саутгемптон"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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