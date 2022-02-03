Главные новости дня: 2 февраля

Фото: сайт Кубка Африки

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 2 февраля.

Сенегал вышел в финал Кубка Африки.

"Валенсия" без Черышева вышла в полуфинал Кубка Испании.

Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в "Барселону".

Иван Игнатьев перешел из "Рубина" в "Крылья Советов".

Тульский "Арсенал" объявил о подписании Джордже Деспотовича.

"Зенит" опубликовал заявку на Лигу Европы.

ЦСКА может вернуть Адольфо Гайча в Аргентину.

Луис Суарес побил рекорд Месси в Южной Америке.

Маурицио Сарри может покинуть "Лацио" из-за действия клуба на трансферном рынке.

ЦСКА нацелился на хавбека "Бенфики".

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