Главные новости дня: 2 февраля

Теги сенегалваленсияпьер-эмерик обамеянгбарселонаиван игнатьевджордже деспотовичзенит санкт-петербургцска москвамаурицио сарри

Главные новости дня: 2 февраляФото: сайт Кубка Африки

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 2 февраля.

Сенегал вышел в финал Кубка Африки.

"Валенсия" без Черышева вышла в полуфинал Кубка Испании.

Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в "Барселону".

Иван Игнатьев перешел из "Рубина" в "Крылья Советов".

Тульский "Арсенал" объявил о подписании Джордже Деспотовича.

"Зенит" опубликовал заявку на Лигу Европы.

ЦСКА может вернуть Адольфо Гайча в Аргентину.

Луис Суарес побил рекорд Месси в Южной Америке.

Маурицио Сарри может покинуть "Лацио" из-за действия клуба на трансферном рынке.

ЦСКА нацелился на хавбека "Бенфики".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

FourFourTwo назвал 50 самых влиятельных футболистов

FourFourTwo назвал 50 самых влиятельных футболистов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов