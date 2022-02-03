Главные новости дня: 2 февраля
Фото: сайт Кубка Африки
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 2 февраля.
Сенегал вышел в финал Кубка Африки.
"Валенсия" без Черышева вышла в полуфинал Кубка Испании.
Пьер-Эмерик Обамеянг перешел в "Барселону".
Иван Игнатьев перешел из "Рубина" в "Крылья Советов".
Тульский "Арсенал" объявил о подписании Джордже Деспотовича.
"Зенит" опубликовал заявку на Лигу Европы.
ЦСКА может вернуть Адольфо Гайча в Аргентину.
Луис Суарес побил рекорд Месси в Южной Америке.
Маурицио Сарри может покинуть "Лацио" из-за действия клуба на трансферном рынке.
ЦСКА нацелился на хавбека "Бенфики".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18