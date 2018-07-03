Главные новости дня: 2 июля
2 июля состоялись еще два поединка 1/8 финала Чемпионата Мира-2018, которые определили еще двух четвертьфиналистов. Подробности читайте в дневнике дня.
В первом поединке дня Бразилия без особых проблем победила Мексику, а лучшим игроком матча стал Неймар, который отметился удивительной симуляцией.
Отчет о матче Бразилия - Мексика
Видеообзор матча Бразилия - Мексика
В вечерней встрече Бельгия добыла потрясающую победу над Японией и теперь в 1/4 финала сыграет с Бразилией. Лучшим в этой встрече стал Эден Азар.
Отчет о матче Бельгия - Япония
Видеообзор матча Бельгия - Япония
Из клубных дел стоит отметить солидные трансферы "Интера", который подписал Квадво Асамоа и Стефана де Врея. Не отстает и "Милан", который пополнился Пепе Рейной и Иваном Стриничем.
Усилил оборону и лондонский "Арсенал", который купил у "Боруссии" Папастатопулоса. "Ливерпуль" никого не купил, но зато продлил контракт с Салахом.
Уже ночью появился слух о возможном переходе Неймара в "Реал" за 310 миллионов евро, но вскоре он был опровергнут.
Вот и все на сегодня. Продолжайте участвовать в турнире прогнозов, в котором были подведены итоги 6-го тура, а также еще продолжается седьмой тур. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|95
|2
|Наполи
|38
|91
|3
|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
|38
|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
|38
|21