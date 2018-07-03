Главные новости дня: 2 июля

2 июля состоялись еще два поединка 1/8 финала Чемпионата Мира-2018, которые определили еще двух четвертьфиналистов. Подробности читайте в дневнике дня.

В первом поединке дня Бразилия без особых проблем победила Мексику, а лучшим игроком матча стал Неймар, который отметился удивительной симуляцией.

Отчет о матче Бразилия - Мексика

Видеообзор матча Бразилия - Мексика

В вечерней встрече Бельгия добыла потрясающую победу над Японией и теперь в 1/4 финала сыграет с Бразилией. Лучшим в этой встрече стал Эден Азар.

Отчет о матче Бельгия - Япония

Видеообзор матча Бельгия - Япония

Из клубных дел стоит отметить солидные трансферы "Интера", который подписал Квадво Асамоа и Стефана де Врея. Не отстает и "Милан", который пополнился Пепе Рейной и Иваном Стриничем.

Усилил оборону и лондонский "Арсенал", который купил у "Боруссии" Папастатопулоса. "Ливерпуль" никого не купил, но зато продлил контракт с Салахом.

Уже ночью появился слух о возможном переходе Неймара в "Реал" за 310 миллионов евро, но вскоре он был опровергнут.

Вот и все на сегодня. Продолжайте участвовать в турнире прогнозов, в котором были подведены итоги 6-го тура, а также еще продолжается седьмой тур. | http://soccernews.ru