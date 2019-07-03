Главные новости дня: 2 июля

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 2 июля.

В этот день было объявлено о нескольких громких трансферах.

В частности, "Тоттенхэм" купил Джека Кларка и Танги Ндомбеле. А ещё Пабло Сарабия перешёл в ПСЖ, Стефано Сенси - в "Интер", а Габриэль Мартинелли - в "Арсенал".

Жарко было и в российском футболе. "Спартак" объявил о договоренности с "Порту" по Зе Луишу, нападающий "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев стал игроком "Динамо", а Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов перебрались из "Зенита" в "Сочи".

Что касается слухов вокруг клубов РПЛ, то стоит выделить следующие: "Порту" опередил "Зенит" в гонке за Луисом Диасом, "Лацио" и "Валенсия" нацелились на игрока ЦСКА Фёдора Чалова, "Зенит" предложит Артёму Дзюбе новый контракт.

Тем временем, в Африке определились пары 1/8 финала местного континентального первенства, а в Китае "Далянь Ифан" подтвердил назначение Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера.

Кроме того, во вторник стало известно, что наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал согласие на покупку Антуана Гризманна и Неймара, а Клаудио Маркизио рассматривает вариант с возвращением в "Ювентус".

Ну и напоследок трагическая новость - на дне итальянского озера Комо был обнаружен труп футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили.

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