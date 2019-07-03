Главные новости дня: 2 июля
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 2 июля.
В этот день было объявлено о нескольких громких трансферах.
В частности, "Тоттенхэм" купил Джека Кларка и Танги Ндомбеле. А ещё Пабло Сарабия перешёл в ПСЖ, Стефано Сенси - в "Интер", а Габриэль Мартинелли - в "Арсенал".
Жарко было и в российском футболе. "Спартак" объявил о договоренности с "Порту" по Зе Луишу, нападающий "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев стал игроком "Динамо", а Иван Новосельцев и Ибрагим Цаллагов перебрались из "Зенита" в "Сочи".
Что касается слухов вокруг клубов РПЛ, то стоит выделить следующие: "Порту" опередил "Зенит" в гонке за Луисом Диасом, "Лацио" и "Валенсия" нацелились на игрока ЦСКА Фёдора Чалова, "Зенит" предложит Артёму Дзюбе новый контракт.
Тем временем, в Африке определились пары 1/8 финала местного континентального первенства, а в Китае "Далянь Ифан" подтвердил назначение Рафаэля Бенитеса на пост главного тренера.
Кроме того, во вторник стало известно, что наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде дал согласие на покупку Антуана Гризманна и Неймара, а Клаудио Маркизио рассматривает вариант с возвращением в "Ювентус".
Ну и напоследок трагическая новость - на дне итальянского озера Комо был обнаружен труп футболистки сборной Швейцарии Флорианы Исмаили.
Спокойной ночи, уважаемые пользователи Soccernews. Завтра на нашем сайте будет ещё больше интересных новостей! | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 2 июля
-
Кокорин покинул СИЗО для прохождения медицинских процедур
-
Рабьо прокомментировал свой переход в "Ювентус"
-
Кроос пожаловался на критику
-
"Барселона" установила ценник на Умтити
-
Видич может начать тренерскую карьеру в "Манчестер Юнайтед"
-
Модрич отказал "Милану"
-
Определены пары 1/8 финала Кубка Африки
-
Кубок Африки: Гана и Мали победили, Камерун и Тунис завершили свои матчи вничью
-
Защитнику сборной Колумбии угрожают смертью
-
Шарлия дал обещание фанатам ЦСКА
-
Лофтус-Чик согласовал новый контракт с "Челси"
-
"Реал" будет бороться за Погба до закрытия трансферного окна
-
Маркизио может вернуться в "Ювентус"
-
Гендиректор "Зенита" озвучил первую задачу команды на новый сезон
-
"Милан" работает над трансфером игрока "Фиорентины"
-
СМИ узнали даты презентаций де Йонга и Гризманна в качестве игроков "Барселоны"
-
"Цюрих" купил хавбека "Оренбурга"
-
"Зенит" предложит Дзюбе новый контракт
-
Товарищеские матчи: московское "Динамо" сыграло вничью со "Спартой" и другие результаты
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16