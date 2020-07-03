Главные новости дня: 2 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 2 июля.

"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" в матче АПЛ.

"Реал" минимально переиграл "Хетафе" и увеличил отрыв от "Барселоны".

Влашич, Алексей Миранчук и Берг - в символической сборной 25-го тура РПЛ по версии Opta.

УЕФА опубликовал расписание Лиги Чемпионов в следующем сезоне.

"Милан" выкупил бельгийского защитника.

"Рубин" согласен перенести матч с "Оренбургом".

"Сочи" нужно заплатить 40 млн рублей для участия Кокорина в матче с "Зенитом".

Кике Сетьен находится на грани увольнения из "Барселоны".

Лерой Сане заключил контракт с "Баварией".

"Барселона" готова обменять Гризманна на одного из игроков ПСЖ, "Интера" или "Ювентуса".

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