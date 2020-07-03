Главные новости дня: 2 июля

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Главные новости дня: 2 июля

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 2 июля.

"Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" в матче АПЛ.

"Реал" минимально переиграл "Хетафе" и увеличил отрыв от "Барселоны".

Влашич, Алексей Миранчук и Берг - в символической сборной 25-го тура РПЛ по версии Opta.

УЕФА опубликовал расписание Лиги Чемпионов в следующем сезоне.

"Милан" выкупил бельгийского защитника.

"Рубин" согласен перенести матч с "Оренбургом".

"Сочи" нужно заплатить 40 млн рублей для участия Кокорина в матче с "Зенитом".

Кике Сетьен находится на грани увольнения из "Барселоны".

Лерой Сане заключил контракт с "Баварией".

"Барселона" готова обменять Гризманна на одного из игроков ПСЖ, "Интера" или "Ювентуса".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Реал" минимально переиграл "Хетафе" и увеличил отрыв от "Барселоны"

"Реал" минимально переиграл "Хетафе" и увеличил отрыв от "Барселоны"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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