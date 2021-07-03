Главные новости дня: 2 июля

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Soccernews.ru выделяет самые интересные новости пятницы, 2 июля.

Состоялись два матча 1/4 финала чемпионата Европы. Испания победила Швейцарию, Италия обыграла Бельгию.

Форвард сборной Португалии и "Айнтрахта" Андре Силва стал игроком "РБ Лейпциг".

Полузащитник Виктор Мозес официально перешёл из "Челси" в "Спартак".

Десятки фанатов "Ромы" тепло встретили нового главного тренера команды Жозе Моуринью.

Полузащитник мадридского "Реала" Тони Кроос решил закончить выступления за сборную Германии.

"Манчестер Юнайтед" объявил о продлении контракта с полузащитником Хуаном Матой.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал, какого игрока он считает достойным для получения "Золотого мяча" по итогам 2021 года.

Полузащитник "Алании" Владимир Хубулов неадекватно отреагировал на поражение теннисистки Дарьи Касаткиной.

Нападающий леверкузенского "Байера" Патрик Шик может стать игроком "Милана".

ПСЖ сделал предложение аргентинскому нападающему Лионелю Месси, у которого закончился контракт с "Барселоной".