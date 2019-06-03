Главные новости дня: 2 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 2 июня.

В товарищеских матчах Франция обыграла Боливию, Турция одолела Узбекистан, а Люксембург сыграл вничью с Мадагаскаром.

В стыковых матчах за место в РПЛ "Уфа" прошла "Томь", а "Крылья Советов" - "Нижний Новгород".

Неймара обвинили в изнасиловании. Позже стало известно, что бразильцу грозит тюремный срок.

Следствие назвало возможную причину ДТП, в котором погиб Хосе Антонио Рейес.

УЕФА представил символическую сборную Лиги Чемпионов 2018/19.

Также Криштиану Роналду стал автором лучшего гола ЛЧ.

Кроме того, определились 26 участников группового этапа Лиги Чемпионов-2019/20.

Английские клубы готовы бойкотировать еврокубки из-за изменений формата Лиги Чемпионов.

Transfermarkt уменьшит стоимость Александра Головина и Дениса Черышева.

"Реал" близок к договоренности по трансферу Эдена Азара.

Неймар и Антуан Гризманн хотят перейти в "Барселону".

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