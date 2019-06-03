Главные новости дня: 2 июня
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 2 июня.
В товарищеских матчах Франция обыграла Боливию, Турция одолела Узбекистан, а Люксембург сыграл вничью с Мадагаскаром.
В стыковых матчах за место в РПЛ "Уфа" прошла "Томь", а "Крылья Советов" - "Нижний Новгород".
Неймара обвинили в изнасиловании. Позже стало известно, что бразильцу грозит тюремный срок.
Следствие назвало возможную причину ДТП, в котором погиб Хосе Антонио Рейес.
УЕФА представил символическую сборную Лиги Чемпионов 2018/19.
Также Криштиану Роналду стал автором лучшего гола ЛЧ.
Кроме того, определились 26 участников группового этапа Лиги Чемпионов-2019/20.
Английские клубы готовы бойкотировать еврокубки из-за изменений формата Лиги Чемпионов.
Transfermarkt уменьшит стоимость Александра Головина и Дениса Черышева.
"Реал" близок к договоренности по трансферу Эдена Азара.
Неймар и Антуан Гризманн хотят перейти в "Барселону".
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16