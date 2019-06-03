Главные новости дня: 2 июня

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Главные новости дня: 2 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 2 июня.

В товарищеских матчах Франция обыграла Боливию, Турция одолела Узбекистан, а Люксембург сыграл вничью с Мадагаскаром.

В стыковых матчах за место в РПЛ "Уфа" прошла "Томь", а "Крылья Советов" - "Нижний Новгород".

Неймара обвинили в изнасиловании. Позже стало известно, что бразильцу грозит тюремный срок.

Следствие назвало возможную причину ДТП, в котором погиб Хосе Антонио Рейес.

УЕФА представил символическую сборную Лиги Чемпионов 2018/19.

Также Криштиану Роналду стал автором лучшего гола ЛЧ.

Кроме того, определились 26 участников группового этапа Лиги Чемпионов-2019/20.

Английские клубы готовы бойкотировать еврокубки из-за изменений формата Лиги Чемпионов.

Transfermarkt уменьшит стоимость Александра Головина и Дениса Черышева.

"Реал" близок к договоренности по трансферу Эдена Азара.

Неймар и Антуан Гризманн хотят перейти в "Барселону".

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Неймару грозит тюремный срок от 1 до 5 лет

Неймару грозит тюремный срок от 1 до 5 лет

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 38 98
2 Ливерпуль Ливерпуль 38 97
3 Челси Челси 38 72
4 Тоттенхэм Тоттенхэм 38 71
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 38 70
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 38 66
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 38 57
8 Эвертон Эвертон 38 54
9 Лестер Сити Лестер Сити 38 52
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 38 52
11 Уотфорд Уотфорд 38 50
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 38 49
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 38 45
14 Борнмут Борнмут 38 45
15 Бернли Бернли 38 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 38 39
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 38 36
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 38 34
19 Фулхэм Фулхэм 38 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 38 16
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