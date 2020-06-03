Главные новости дня: 2 июня

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 2 июня.

"Барселона" снова потерпела неудачу в переговорах по трансферу нападающего "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Журналист Василий Уткин подверг критике экс-наставника московского "Локомотива" Юрия Семина.

Бывший игрок сборной Украины Александр Алиев предложил комментатору Алексею Андронову провести боксерский поединок.

Полузащитник московского "Динамо" Шарль Каборе стал трансферной целью "Ланса".

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин может возглавить тульский "Арсенал".

Матчи Российской Премьер-Лиги возобновятся раньше, чем предполагалось.

Вратарь "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген не покинет клуб летом.

Новый главный тренер "Локомотива" Марко Николич рассказал, как он собирается изменить игру команды.

ЦСКА проявляет интерес к канадскому нападающему Кайлу Ларину.

Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов оценил шансы вернуться в "Зенит" нападающего Александра Кокорина.

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