Главные новости дня: 2 июня

Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 2 июня.

Лукаку сказал, что останется в "Интере".

В РФС огорчены работой Кашшаи. Начались поиски замены.

"Барселона" уже завтра может объявить о том, что Куман остается.

Анчелотти высказался после возвращения в "Реал".

Доннарумма договорился с "ПСЖ" о контракте.

Стало известно, сколько Месси заработает по новому контракту с "Барселоной".

"Спартак" продлил контракт с Тилем и отправил его в аренду в "Фейеноорд".

Роналду может установить рекорд чемпионатов Европы.

"Тоттенхэм" близок к назначению Конте.

Французская Лига 1 будет сокращена в 2023 году.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru