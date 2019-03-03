Главные новости дня: 2 марта
Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 2 марта.
В этот день состоялось Эль Класико в рамках 26-го тура Примеры. "Барселона" во второй раз за неделю взяла верх над "Реалом" и фактически вычеркнула принципиального соперника из чемпионской гонки.
ОТЧЁТ О МАТЧЕ "РЕАЛ" - "БАРСЕЛОНА"
ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РЕАЛ" - "БАРСЕЛОНА"
Кроме того, в Ла Лиге "Эспаньол", "Алавес" и "Уэска" победили "Вальядолид", "Вильярреал" и "Севилью" соответственно.
Видеообзор матча "Эспаньол" - "Вальядолид"
Видеообзор матча "Вильярреал" – "Алавес"
Видеообзор матча "Уэска" – "Севилья"
Не менее жарко было в Англии, где в рамках 29-го тура Премьер-лиги "Тоттенхэм" и "Арсенал" расписали мировую, а "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" с трудом, но всё-таки добыли по три очка.
Тем временем, в итальянской Серии А "Эмполи" и "Парма" устроили голевую феерию, "Милан" одолел "Сассуоло", а "Лацио" унизил "Рому" в дерби.
Видеообзор матча "Эмполи" - "Парма"
Видеообзор матча "Милан" – "Сассуоло"
Видеообзор матча "Лацио" – "Рома"
В немецкой Бундеслиге выделим погром, который "Бавария" устроила менхенгладбахской "Боруссии". С другими результатами игрового дня в Германии можно ознакомиться здесь.
Во французской Лиге 1 ПСЖ снова одержал победу, а вот "Монако" оступился, несмотря на ассист от Александра Головина.
Отойдём от топ-5 европейских лиг и расскажем о результатах всеми любимого чемпионата России.
"Зенит" в Екатеринбурге одолел "Урал", ЦСКА в Грозном неожиданно уступил "Арсеналу", "Локомотив" в Москве сыграл вничью с "Крыльями Советов", а "Рубин" в Казани выгрыз победу над "Ахматом".
По соседству в Украине синхронно обыграли своих соперников киевское "Динамо" и "Шахтёр". Первые разобрались с "Десной", а вторые - с "Черноморцем".
В Нидерландах "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого наконец прорвало и они не оставили шансов "НАК Бреде".
Ну а закончим наш дайджест ещё одним класико - португальским. На "Драгау" состоялась битва "Порту" и "Бенфики". Три очка в принципиальном противостоянии добыли "орлы", что позволило им захватить лидерство в чемпионате.
Спокойной ночи, уважаемые пользователи Soccernews. Завтра на нашем сайте будет ещё больше интересных новостей! | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Реал" - "Барселона" - 0:1 (видеообзор матча)
-
"Бенфика" оказалась сильнее "Порту" в португальском класико
-
Каррера рассказал о своем отношении к Глушакову
-
"Эвертон" - "Ливерпуль": анонс и прогноз мерсесайдского дерби в рамках 29 тура АПЛ
-
Впервые за 88 лет "Барселона" обошла "Реал" по числу побед в Эль Класико
Лента новостей
-
Главные новости дня: 2 марта
-
"Наполи" - "Ювентус": анонс и прогноз центрального матча 26 тура Серии "А"
-
За последние десять лет "Барселона" 11 раз обыграла "Реал" на "Сантьяго Бернабеу"
-
"Реал" - "Барселона" - 0:1 (видеообзор матча)
-
"Бенфика" оказалась сильнее "Порту" в португальском класико
-
Каррера рассказал о своем отношении к Глушакову
-
"Барселона" опубликовала видео из раздевалки после победы в Эль Класико
-
"Лацио" – "Рома" - 3:0 (видеообзор матча)
-
"Эвертон" - "Ливерпуль": анонс и прогноз мерсесайдского дерби в рамках 29 тура АПЛ
-
1
Впервые за 88 лет "Барселона" обошла "Реал" по числу побед в Эль Класико
-
"Витесс" Слуцкого добыл крупную победу и другие результаты 24-го тура чемпионата Нидерландов
-
6
Не королевское достижение: "Реал" второй раз за неделю проигрывает "Барселоне" на "Бернабеу"
-
Волчий позор в римском дерби: "Лацио" разгромил "Рому" в 26-м туре Серии А
-
Каррера назвал российскую команду, которую он никогда не будет тренировать
-
"Монако" сыграл вничью с "Анжером", Головин сделал ассист
-
"Уэска" – "Севилья" - 2:1 (видеообзор матча)
-
"Барселона" после первого тайма обыгрывает "Реал" благодаря голу Ракитича
-
"Милан" – "Сассуоло" - 1:0 (видеообзор матча)
-
Серхио Рамос повторил рекорд Эль Класико
-
"Вест Хэм" разобрался с "Ньюкаслом" в 29-м туре АПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|29
|71
|2
|Ливерпуль
|28
|69
|3
|Тоттенхэм
|29
|61
|4
|Манчестер Юнайтед
|29
|58
|5
|Арсенал Лондон
|29
|57
|6
|Челси
|27
|53
|7
|Вулверхэмптон
|29
|43
|8
|Уотфорд
|28
|40
|9
|Эвертон
|28
|36
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|36
|11
|Лестер Сити
|28
|35
|12
|Борнмут
|29
|34
|13
|Кристал Пэлас
|29
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|28
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|28
|30
|16
|Бернли
|29
|30
|17
|Саутгемптон
|29
|27
|18
|Кардифф Сити
|29
|25
|19
|Фулхэм
|28
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|29
|14