Главные новости дня: 2 марта

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 2 марта.

В этот день состоялось Эль Класико в рамках 26-го тура Примеры. "Барселона" во второй раз за неделю взяла верх над "Реалом" и фактически вычеркнула принципиального соперника из чемпионской гонки.

ОТЧЁТ О МАТЧЕ "РЕАЛ" - "БАРСЕЛОНА"

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РЕАЛ" - "БАРСЕЛОНА"

Кроме того, в Ла Лиге "Эспаньол", "Алавес" и "Уэска" победили "Вальядолид", "Вильярреал" и "Севилью" соответственно.

Видеообзор матча "Эспаньол" - "Вальядолид"

Видеообзор матча "Вильярреал" – "Алавес"

Видеообзор матча "Уэска" – "Севилья"

Не менее жарко было в Англии, где в рамках 29-го тура Премьер-лиги "Тоттенхэм" и "Арсенал" расписали мировую, а "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" с трудом, но всё-таки добыли по три очка.

Тем временем, в итальянской Серии А "Эмполи" и "Парма" устроили голевую феерию, "Милан" одолел "Сассуоло", а "Лацио" унизил "Рому" в дерби.

Видеообзор матча "Эмполи" - "Парма"

Видеообзор матча "Милан" – "Сассуоло"

Видеообзор матча "Лацио" – "Рома"

В немецкой Бундеслиге выделим погром, который "Бавария" устроила менхенгладбахской "Боруссии". С другими результатами игрового дня в Германии можно ознакомиться здесь.

Во французской Лиге 1 ПСЖ снова одержал победу, а вот "Монако" оступился, несмотря на ассист от Александра Головина.

Отойдём от топ-5 европейских лиг и расскажем о результатах всеми любимого чемпионата России.

"Зенит" в Екатеринбурге одолел "Урал", ЦСКА в Грозном неожиданно уступил "Арсеналу", "Локомотив" в Москве сыграл вничью с "Крыльями Советов", а "Рубин" в Казани выгрыз победу над "Ахматом".

По соседству в Украине синхронно обыграли своих соперников киевское "Динамо" и "Шахтёр". Первые разобрались с "Десной", а вторые - с "Черноморцем".

В Нидерландах "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого наконец прорвало и они не оставили шансов "НАК Бреде".

Ну а закончим наш дайджест ещё одним класико - португальским. На "Драгау" состоялась битва "Порту" и "Бенфики". Три очка в принципиальном противостоянии добыли "орлы", что позволило им захватить лидерство в чемпионате.

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