Главные новости дня: 2 марта

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Главные новости дня: 2 марта

Редакция soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 2 марта.

В этот день состоялось Эль Класико в рамках 26-го тура Примеры. "Барселона" во второй раз за неделю взяла верх над "Реалом" и фактически вычеркнула принципиального соперника из чемпионской гонки.

ОТЧЁТ О МАТЧЕ "РЕАЛ" - "БАРСЕЛОНА"

ВИДЕООБЗОР МАТЧА "РЕАЛ" - "БАРСЕЛОНА"

Кроме того, в Ла Лиге "Эспаньол", "Алавес" и "Уэска" победили "Вальядолид", "Вильярреал" и "Севилью" соответственно.

Видеообзор матча "Эспаньол" - "Вальядолид"

Видеообзор матча "Вильярреал" – "Алавес"

Видеообзор матча "Уэска" – "Севилья"

Не менее жарко было в Англии, где в рамках 29-го тура Премьер-лиги "Тоттенхэм" и "Арсенал" расписали мировую, а "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" с трудом, но всё-таки добыли по три очка.

Тем временем, в итальянской Серии А "Эмполи" и "Парма" устроили голевую феерию, "Милан" одолел "Сассуоло", а "Лацио" унизил "Рому" в дерби.

Видеообзор матча "Эмполи" - "Парма"

Видеообзор матча "Милан" – "Сассуоло"

Видеообзор матча "Лацио" – "Рома"

В немецкой Бундеслиге выделим погром, который "Бавария" устроила менхенгладбахской "Боруссии". С другими результатами игрового дня в Германии можно ознакомиться здесь.

Во французской Лиге 1 ПСЖ снова одержал победу, а вот "Монако" оступился, несмотря на ассист от Александра Головина.

Отойдём от топ-5 европейских лиг и расскажем о результатах всеми любимого чемпионата России.

"Зенит" в Екатеринбурге одолел "Урал", ЦСКА в Грозном неожиданно уступил "Арсеналу", "Локомотив" в Москве сыграл вничью с "Крыльями Советов", а "Рубин" в Казани выгрыз победу над "Ахматом".

По соседству в Украине синхронно обыграли своих соперников киевское "Динамо" и "Шахтёр". Первые разобрались с "Десной", а вторые - с "Черноморцем".

В Нидерландах "Витесс" под руководством Леонида Слуцкого наконец прорвало и они не оставили шансов "НАК Бреде". 

Ну а закончим наш дайджест ещё одним класико - португальским. На "Драгау" состоялась битва "Порту" и "Бенфики". Три очка в принципиальном противостоянии добыли "орлы", что позволило им захватить лидерство в чемпионате.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 29 71
2 Ливерпуль Ливерпуль 28 69
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 29 61
4 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 29 58
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 29 57
6 Челси Челси 27 53
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 29 43
8 Уотфорд Уотфорд 28 40
9 Эвертон Эвертон 28 36
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 28 36
11 Лестер Сити Лестер Сити 28 35
12 Борнмут Борнмут 29 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 29 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 28 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 28 30
16 Бернли Бернли 29 30
17 Саутгемптон Саутгемптон 29 27
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 29 25
19 Фулхэм Фулхэм 28 17
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