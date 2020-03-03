Главные новости дня: 2 марта

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Главные новости дня: 2 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 2 марта.

В 1/8 финала Кубка Англии "Арсенал" обыграл "Портсмут" и вышел в четвертьфинал.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду обиделся на популярный сайт и заблокировал его.

Также появилась информация о том, что Роналду хочет вернуться в "Реал".

Издание FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших игроков в истории английской Премьер-лиги.

Матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в России. Поединок примет Казань.

Сотрудник РФС заболел коронавирусом и он мог заразить большую группу человек.

Нападающий "Реала" Эден Азар в ближайшее время перенесет операцию.

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян рассказал, что он мог перейти в российский клуб.

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа повторил достижение 45-летней давности.

"Барселона" готовит новое предложение по трансферу форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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"Арсенал" вышел в четвертьфинал Кубка Англии

"Арсенал" вышел в четвертьфинал Кубка Англии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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