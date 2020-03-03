Главные новости дня: 2 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости понедельника, 2 марта.

В 1/8 финала Кубка Англии "Арсенал" обыграл "Портсмут" и вышел в четвертьфинал.

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду обиделся на популярный сайт и заблокировал его.

Также появилась информация о том, что Роналду хочет вернуться в "Реал".

Издание FourFourTwo представило свою версию рейтинга лучших игроков в истории английской Премьер-лиги.

Матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году пройдет в России. Поединок примет Казань.

Сотрудник РФС заболел коронавирусом и он мог заразить большую группу человек.

Нападающий "Реала" Эден Азар в ближайшее время перенесет операцию.

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян рассказал, что он мог перейти в российский клуб.

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа повторил достижение 45-летней давности.

"Барселона" готовит новое предложение по трансферу форварда "Интера" Лаутаро Мартинеса.

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