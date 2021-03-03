Главные новости дня: 2 марта

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 2 марта.

Романцев попал в реанимацию из-за проблем с сердцем.

Джорджина рассказала, какими качествами её покорил Роналду.

"Шахтер" включился в борьбу за лучшего бомбардира чемпионата Турции.

Официально: Великобритания предложила провести больше матчей Евро-2020 на ее территории.

Экс-президент "Барселоны" Бартомеу отпущен под залог.

Виктория Боня: "Я целовалась с Мбаппе. Думала, меня посадят за педофилию".

Назван лучший игрок Серии А в феврале.

Глушаков выложил шуточный ролик про Промеса (видео).

Жена Мамаева уличила футболиста в измене и выложила фото любовницы.

Главный тренер сборной Бразилии не включил Месси и Роналду в топ-3 лучших в мире.

Роналду летом может покинуть "Ювентус".

В ЦСКА назвали сроки возвращения Акинфеева в строй.

У "Шальке" будет новый главный тренер. Пятый за сезон.

Матч "Лацио" - "Торино" в Серии А не будет перенесен. Туринцы получат техническое поражение.

Роналду проводит 600-й матч в национальных первенствах.

"Боруссия" Дортмунд вышла в полуфинал Кубка Германии.

"Манчестер Сити" продлил свою победную серию.