Главные новости дня: 2 марта
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 2 марта.
Романцев попал в реанимацию из-за проблем с сердцем.
Джорджина рассказала, какими качествами её покорил Роналду.
"Шахтер" включился в борьбу за лучшего бомбардира чемпионата Турции.
Официально: Великобритания предложила провести больше матчей Евро-2020 на ее территории.
Экс-президент "Барселоны" Бартомеу отпущен под залог.
Виктория Боня: "Я целовалась с Мбаппе. Думала, меня посадят за педофилию".
Назван лучший игрок Серии А в феврале.
Глушаков выложил шуточный ролик про Промеса (видео).
Жена Мамаева уличила футболиста в измене и выложила фото любовницы.
Главный тренер сборной Бразилии не включил Месси и Роналду в топ-3 лучших в мире.
Роналду летом может покинуть "Ювентус".
В ЦСКА назвали сроки возвращения Акинфеева в строй.
У "Шальке" будет новый главный тренер. Пятый за сезон.
Матч "Лацио" - "Торино" в Серии А не будет перенесен. Туринцы получат техническое поражение.
Роналду проводит 600-й матч в национальных первенствах.
"Боруссия" Дортмунд вышла в полуфинал Кубка Германии.
"Манчестер Сити" продлил свою победную серию.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
КДК РФС дисквалифицировал главного тренера "Алании"
-
Айзейя Томас грубо отреагировал на слова Златана Ибрагимовича
-
Вейналдум договорился с "Интрером" о переходе
-
Буффон решил, когда закончит карьеру
-
Хавбек "Локомотива" Баринов рассказал, когда он планирует перебраться в Европу
-
Определились все участники 1/4 финала Кубка России
-
"Уфа" разгромила "Урал" и вышла в четвертьфинал Кубка России
-
Урунов отметился результативным действием во 2-м матче после возвращения в "Уфу"
-
Не забуду никогда: Уткин отреагировал на известие о смерти Розанова
-
Дортмундская "Боруссия" нашла замену Холанду в Испании
-
Розанову стало плохо перед смертью: подробности трагедии
-
"Спартак", "Локомотив" и сборная России выразили соболезнования в связи со смертью Юрия Розанова
-
Гонсало Игуаин удивил фанатов новым имиджем (фото)
-
Новичок ЦСКА назвал сумасшествием дорожное движение в Москве
-
Экс-защитник "Спартака" Митрески рассказал, почему клуб провалился в Лиге Чемпионов, проиграв все матчи со счетом 1:18
-
Умер комментатор Юрий Розанов
-
Мората оценил шансы "Ювентуса" на чемпионство
-
Бывший игрок "Спартака" Митрески рассказал, как к Путину относятся в Северной Македонии
-
Девушка игрока "Локомотива" ответила на пошлость в свой адрес
-
В РФС рассказали о готовности Санкт-Петербурга к матчам Евро-2020
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18