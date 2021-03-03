Главные новости дня: 2 марта

Теги манчестер ситикриштиану роналдупавел мамаевроман широковборуссия дортмунд

Главные новости дня: 2 мартаSoccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 2 марта.

Романцев попал в реанимацию из-за проблем с сердцем.

Джорджина рассказала, какими качествами её покорил Роналду.

"Шахтер" включился в борьбу за лучшего бомбардира чемпионата Турции.

Официально: Великобритания предложила провести больше матчей Евро-2020 на ее территории.

Экс-президент "Барселоны" Бартомеу отпущен под залог.

Виктория Боня: "Я целовалась с Мбаппе. Думала, меня посадят за педофилию".

Назван лучший игрок Серии А в феврале.

Глушаков выложил шуточный ролик про Промеса (видео).

Жена Мамаева уличила футболиста в измене и выложила фото любовницы.

Главный тренер сборной Бразилии не включил Месси и Роналду в топ-3 лучших в мире.

Роналду летом может покинуть "Ювентус".

В ЦСКА назвали сроки возвращения Акинфеева в строй.

У "Шальке" будет новый главный тренер. Пятый за сезон.

Матч "Лацио" - "Торино" в Серии А не будет перенесен. Туринцы получат техническое поражение.

Роналду проводит 600-й матч в национальных первенствах.

"Боруссия" Дортмунд вышла в полуфинал Кубка Германии.

"Манчестер Сити" продлил свою победную серию.

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Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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