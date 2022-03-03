Главные новости дня: 2 марта

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Главные новости дня: 2 марта
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 2 марта.

В матчах Кубка России ЦСКА победил "Сочи", "Спартак" разгромил "Кубань".

В Кубке Англии "Ливерпуль" обыграл "Норвич", "Челси" справился с "Лутоном".

"Монако" вылетел из Кубка Франции.

"РБ Лейпциг" одержал яркую победу в Кубке Германии.

В Кубке Италии "Ювентус" оказался сильнее "Фиорентины".

Наставник "Краснодара" Даниэль Фарке покинул клуб. Теперь "быки" нацелились на Валерия Карпина.

Исполняющим обязанности главного тренера московского "Локомотива" назначен Дмитрий Лоськов.

"Зенит" объявил об уходе защитника Ярослава Ракицкого.

Владелец "Спартака" Леонид Федун столкнулся с огромными финансовыми проблемами.

Российский владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович принял решение продать английский клуб. Покупателем может стать знаменитый боец.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! http://soccernews.ru
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"Ювентус" победил "Фиорентину" Кокорина в Кубке Италии

"Ювентус" победил "Фиорентину" Кокорина в Кубке Италии

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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