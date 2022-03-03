Главные новости дня: 2 марта



Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 2 марта.

В матчах Кубка России ЦСКА победил "Сочи", "Спартак" разгромил "Кубань".

В Кубке Англии "Ливерпуль" обыграл "Норвич", "Челси" справился с "Лутоном".

"Монако" вылетел из Кубка Франции.

"РБ Лейпциг" одержал яркую победу в Кубке Германии.

В Кубке Италии "Ювентус" оказался сильнее "Фиорентины".

Наставник "Краснодара" Даниэль Фарке покинул клуб. Теперь "быки" нацелились на Валерия Карпина.

Исполняющим обязанности главного тренера московского "Локомотива" назначен Дмитрий Лоськов.

"Зенит" объявил об уходе защитника Ярослава Ракицкого.

Владелец "Спартака" Леонид Федун столкнулся с огромными финансовыми проблемами.

Российский владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович принял решение продать английский клуб. Покупателем может стать знаменитый боец.

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