Главные новости дня: 2 марта
Фото: инстаграм "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 2 марта.
В матчах Кубка России ЦСКА победил "Сочи", "Спартак" разгромил "Кубань".
В Кубке Англии "Ливерпуль" обыграл "Норвич", "Челси" справился с "Лутоном".
"Монако" вылетел из Кубка Франции.
"РБ Лейпциг" одержал яркую победу в Кубке Германии.
В Кубке Италии "Ювентус" оказался сильнее "Фиорентины".
Наставник "Краснодара" Даниэль Фарке покинул клуб. Теперь "быки" нацелились на Валерия Карпина.
Исполняющим обязанности главного тренера московского "Локомотива" назначен Дмитрий Лоськов.
"Зенит" объявил об уходе защитника Ярослава Ракицкого.
Владелец "Спартака" Леонид Федун столкнулся с огромными финансовыми проблемами.
Российский владелец лондонского "Челси" Роман Абрамович принял решение продать английский клуб. Покупателем может стать знаменитый боец.
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Лента новостей
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Главные новости дня: 2 марта
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"Монако" Головина не сумел выйти в финал Кубка Франции
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"Ливерпуль" не без труда пробился в четвертьфинал Кубка Англии
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"Ювентус" победил "Фиорентину" Кокорина в Кубке Италии
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"Реал" проиграл "Атлетико" в Юношеской лиге УЕФА
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"Челси" с трудом обыграл клуб Чемпионшипа в Кубке Англии
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Ваноли отреагировал на информацию о возможном уходе из "Спартака"
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Ваноли высказался об исключении "Спартака" из Лиги Европы
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"Гамбург" в серии пенальти завоевал путевку в полуфинал Кубка Германии
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Бакаев отреагировал на исключение "Спартака" из Лиги Европы
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Мусаев может вновь возглавить "Краснодар"
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Боец Макгрегор хочет купить "Челси"
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"РБ Лейпциг" Тедеско одержал крупную победу в Кубке Германии
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Абрамович рассказал, на что потратит деньги от продажи "Челси"
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"Спартак" уничтожил "Кубань" в Кубке России
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"Барселона" хочет избавиться от трех защитников
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Абрамович объявил о намерении продать "Челси"
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Левандовски может перейти в ПСЖ
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ПСЖ не хочет платить "Монако" бонус за Мбаппе
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Анчелотти может возглавить "Манчестер Юнайтед"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18