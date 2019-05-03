Главные новости дня: 2 мая

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Главные новости дня: 2 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 2 мая.

Сегодня стартовали полуфинальные матчи Лиги Европы. В первом матче "Айнтрахт" сыграл вничью с "Челси".

В другой паре "Арсенал" праздновал домашнюю победу над "Валенсией".

По два игрока "Барселоны" и "Аякса" претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

Также была составлена символическая сборная недели Лиги Чемпионов.

Известный испанский футболист Хави анонсировал завершение карьеры.

Летом 2020 года Неймар может покинуть ПСЖ за фиксированную сумму.

"Бавария" заинтересована в услугах тренера "Аякса" Эрика тен Хага.

Катарская компания Qatar Sports Investments рассматривает вариант с продажей ПСЖ.

Икер Касильяс, вероятно, завершит карьеру после перенесенного инфаркта.

Во Франции составили список игроков претендующих на звание лучшего в Лиге 1.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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"Арсенал" обыграл "Валенсию" в первом полуфинальном матче Лиги Европы

"Арсенал" обыграл "Валенсию" в первом полуфинальном матче Лиги Европы

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 36 92
2 Ливерпуль Ливерпуль 36 91
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 36 70
4 Челси Челси 36 68
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 36 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 36 65
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 36 54
8 Лестер Сити Лестер Сити 36 51
9 Эвертон Эвертон 36 50
10 Уотфорд Уотфорд 36 50
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 36 46
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 36 43
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 36 42
14 Борнмут Борнмут 36 42
15 Бернли Бернли 36 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 36 38
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 36 35
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 36 31
19 Фулхэм Фулхэм 36 26
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 36 14
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