Главные новости дня: 2 мая

Редакция Soccernews выделяет самые интересные новости четверга, 2 мая.

Сегодня стартовали полуфинальные матчи Лиги Европы. В первом матче "Айнтрахт" сыграл вничью с "Челси".

В другой паре "Арсенал" праздновал домашнюю победу над "Валенсией".

По два игрока "Барселоны" и "Аякса" претендуют на звание лучшего игрока недели в Лиге Чемпионов.

Также была составлена символическая сборная недели Лиги Чемпионов.

Известный испанский футболист Хави анонсировал завершение карьеры.

Летом 2020 года Неймар может покинуть ПСЖ за фиксированную сумму.

"Бавария" заинтересована в услугах тренера "Аякса" Эрика тен Хага.

Катарская компания Qatar Sports Investments рассматривает вариант с продажей ПСЖ.

Икер Касильяс, вероятно, завершит карьеру после перенесенного инфаркта.

Во Франции составили список игроков претендующих на звание лучшего в Лиге 1.

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