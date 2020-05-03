Главные новости дня: 2 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 2 мая.

Клуб РПЛ наказан трансферным баном.

Министр спорта России сделал заявление о возможном возобновлении РПЛ.

Финал Кубка Испании может пройти в следующем сезоне.

ФИФА обсудит вариант перехода на систему "весна-осень".

Криштиану Роналду попал в символическую сборную "Ювентуса" за последнее десятилетие по версии AS.

"Барселона" возглавила рейтинг самых пасующих команд этого сезона.

Нобель Арустамян сообщил, что "Локомотив" продлил контракт с Бариновым.

Три европейских клуба интересуются братьями Миранчуками.

"Краснодар" готов расстаться с пятью легионерами.

"Барселона" не собирается покупать Джейдона Санчо.

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