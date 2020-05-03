Главные новости дня: 2 мая

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Главные новости дня: 2 мая

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости субботы, 2 мая.

Клуб РПЛ наказан трансферным баном.

Министр спорта России сделал заявление о возможном возобновлении РПЛ.

Финал Кубка Испании может пройти в следующем сезоне.

ФИФА обсудит вариант перехода на систему "весна-осень".

Криштиану Роналду попал в символическую сборную "Ювентуса" за последнее десятилетие по версии AS.

"Барселона" возглавила рейтинг самых пасующих команд этого сезона.

Нобель Арустамян сообщил, что "Локомотив" продлил контракт с Бариновым.

Три европейских клуба интересуются братьями Миранчуками.

"Краснодар" готов расстаться с пятью легионерами.

"Барселона" не собирается покупать Джейдона Санчо.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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"Краснодар" готов расстаться с пятью легионерами

"Краснодар" готов расстаться с пятью легионерами

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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