Главные новости дня: 2 мая

Теги зенит санкт-петербургинтер миланбарселонаникола влашичкрылья советовостон урунов

Главные новости дня: 2 маяФото: twitter.com/zenit_spb

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 2 мая.

"Зенит" стал чемпионом России в 7-й раз в истории.

"Интер" стал чемпионом Италии впервые с 2010 года.

"Крылья Советов" вышли в Российскую Премьер-Лигу.

Дубль Месси помог "Барселоне" одолеть "Валенсию".

Роналду принес "Ювентусу" волевую победу над "Удинезе".

"Монако" Головина уступил играющему в меньшинстве "Лиону".

Начало игры "МЮ" - "Ливерпуль" отложено на неопределенный срок.

Стал известен победитель чемпионата Голландии 2020/2021.

Агент Николы Влашича назвал сроки восстановления игрока.

"Спартак" назвал "Уфе" стоимость Остона Урунова.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Дубль Месси помог "Барселоне" одолеть "Валенсию"

Дубль Месси помог "Барселоне" одолеть "Валенсию"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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