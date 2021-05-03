Главные новости дня: 2 мая

Фото: twitter.com/zenit_spb

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 2 мая.

"Зенит" стал чемпионом России в 7-й раз в истории.

"Интер" стал чемпионом Италии впервые с 2010 года.

"Крылья Советов" вышли в Российскую Премьер-Лигу.

Дубль Месси помог "Барселоне" одолеть "Валенсию".

Роналду принес "Ювентусу" волевую победу над "Удинезе".

"Монако" Головина уступил играющему в меньшинстве "Лиону".

Начало игры "МЮ" - "Ливерпуль" отложено на неопределенный срок.

Стал известен победитель чемпионата Голландии 2020/2021.

Агент Николы Влашича назвал сроки восстановления игрока.

"Спартак" назвал "Уфе" стоимость Остона Урунова.

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