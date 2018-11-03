Главные новости дня: 2 ноября

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Главные новости дня: 2 ноября

В пятницу, 2 ноября, в мире футбола произошло много интересных событий.

В матчах чемпионатов победы одержали "Наполи" и ПСЖ.

Большой новостью стало известие о создании Суперлиги, позже "Бавария" прокомментировала эту информацию.

Также стало известно о помощи Инфантино в скрытии финансовых проблем "Манчестер Сити" и ПСЖ. И о том, как Катар получил поддержку на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022.

Сегодня не обошлось и без арестов. Тарасов лишился своих автомобилей, Роналдиньо - паспорта, а Бендтнер был задержан на 50 суток.

Напоследок о зарубежном: стали известны сроки восстановления де Брюйне и желание фанатов "Реала" заменить Бэйла другим игроком.

В российском футболе: Карпин отказался возглавить "Спартак", а одним из кандидатов стал бывший помощник Моуринью.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Манчестер Сити 10 26
2 Ливерпуль 10 26
3 Челси 10 24
4 Арсенал Лондон 10 22
5 Тоттенхэм 10 21
6 Борнмут 10 20
7 Уотфорд 10 19
8 Манчестер Юнайтед 10 17
9 Эвертон 10 15
10 Вулверхэмптон 10 15
11 Брайтон & Хоув Альбион 10 14
12 Лестер Сити 10 13
13 Вест Хэм Юнайтед 10 8
14 Кристал Пэлас 10 8
15 Бернли 10 8
16 Саутгемптон 10 7
17 Кардифф Сити 10 5
18 Фулхэм 10 5
19 Ньюкасл Юнайтед 10 3
20 Хаддерсфилд Таун 10 3
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