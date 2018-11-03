Главные новости дня: 2 ноября

В пятницу, 2 ноября, в мире футбола произошло много интересных событий.

В матчах чемпионатов победы одержали "Наполи" и ПСЖ.

Большой новостью стало известие о создании Суперлиги, позже "Бавария" прокомментировала эту информацию.

Также стало известно о помощи Инфантино в скрытии финансовых проблем "Манчестер Сити" и ПСЖ. И о том, как Катар получил поддержку на выборах страны-хозяйки ЧМ-2022.

Сегодня не обошлось и без арестов. Тарасов лишился своих автомобилей, Роналдиньо - паспорта, а Бендтнер был задержан на 50 суток.

Напоследок о зарубежном: стали известны сроки восстановления де Брюйне и желание фанатов "Реала" заменить Бэйла другим игроком.

В российском футболе: Карпин отказался возглавить "Спартак", а одним из кандидатов стал бывший помощник Моуринью.

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