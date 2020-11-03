Главные новости дня: 2 ноября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 1 ноября.
Мирзов вслед за Хабибом оскорбил президента Франции.
Черчесов назвал состав сборной России на ноябрьские матчи.
В Испании вратарь забил гол и тут же пропустил с центра поля (видео).
УЕФА пока не может дать новую информацию о Евро-2020.
Антон Миранчук второй раз стал игроком месяца в "Локомотиве".
Уткин раскритиковал Черчесова.
Mundo Deportivo: матч Лиги Чемпионов "Барселона" - "Динамо" Киев под угрозой срыва.
Тер Штеген может сыграть в Лиге Чемпионов против киевского "Динамо".
Девушка Роналду показала, как она провела Хэлллоуин.
Тренер ЦСКА едва не подрался с фанатами команды в аэропорту (видео).
Основной игрок "Баварии" заразился коронавирусом.
"Реал" раскрыл имя игрока, заразившегося коронавирусом.
Сборная России поменяла соперника по товарищескому матчу.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 2 ноября
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"Вильярреал" на своем поле обыграл "Вальядолид" в матче Ла Лиги
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Чемпионат Англии: результаты матчей 7-го тура
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Дубль Тилеманса помог "Лестеру" обыграть "Лидс" в АПЛ
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Чемпионат Италии: результаты матчей 6-го тура
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"Верона" обыграла "Беневенто" и догнала "Наполи" и "Интер"
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Чемпионат Германии: результаты матчей 6-го тура
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"Унион" в гостях обыграл "Хоффенхайм" в матче Бундеслиги
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Быстров: "Убери Дзюбу в запас - он будет недоволен. Готов Семак на такое?"
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В Испании вратарь забил гол и тут же пропустил с центра поля (видео)
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Валуев высказался о возможно проведении Евро-2020 в России
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Конте рассказал, что мог стать главным тренером "Реала"
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Руководство АПЛ сообщило о четырех случаях заражения коронавирусом
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УЕФА пока не может дать новую информацию о Евро-2020
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Быстров: "Спартак" готов бороться за чемпионство только на словах"
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Антон Миранчук второй раз стал игроком месяца в "Локомотиве"
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"Фулхэм" обыграл "Вест Бромвич" в матче чемпионата Англии
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Стали известны подробности конфликта Сетьена и Месси
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Заболотный: "Левандовски достоин звания лучшего игрока года. Он хорошо реализовывает моменты"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14