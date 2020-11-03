Главные новости дня: 2 ноября

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Главные новости дня: 2 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 1 ноября.

Мирзов вслед за Хабибом оскорбил президента Франции.

Черчесов назвал состав сборной России на ноябрьские матчи.

В Испании вратарь забил гол и тут же пропустил с центра поля (видео).

УЕФА пока не может дать новую информацию о Евро-2020.

Антон Миранчук второй раз стал игроком месяца в "Локомотиве".

Уткин раскритиковал Черчесова.

Mundo Deportivo: матч Лиги Чемпионов "Барселона" - "Динамо" Киев под угрозой срыва.

Тер Штеген может сыграть в Лиге Чемпионов против киевского "Динамо".

Девушка Роналду показала, как она провела Хэлллоуин.

Тренер ЦСКА едва не подрался с фанатами команды в аэропорту (видео).

Основной игрок "Баварии" заразился коронавирусом.

"Реал" раскрыл имя игрока, заразившегося коронавирусом.

Сборная России поменяла соперника по товарищескому матчу.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Чемпионат Англии: результаты матчей 7-го тура

Чемпионат Англии: результаты матчей 7-го тура

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
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