Главные новости дня: 2 ноября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости воскресенья, 1 ноября.

Мирзов вслед за Хабибом оскорбил президента Франции.

Черчесов назвал состав сборной России на ноябрьские матчи.

В Испании вратарь забил гол и тут же пропустил с центра поля (видео).

УЕФА пока не может дать новую информацию о Евро-2020.

Антон Миранчук второй раз стал игроком месяца в "Локомотиве".

Уткин раскритиковал Черчесова.

Mundo Deportivo: матч Лиги Чемпионов "Барселона" - "Динамо" Киев под угрозой срыва.

Тер Штеген может сыграть в Лиге Чемпионов против киевского "Динамо".

Девушка Роналду показала, как она провела Хэлллоуин.

Тренер ЦСКА едва не подрался с фанатами команды в аэропорту (видео).

Основной игрок "Баварии" заразился коронавирусом.

"Реал" раскрыл имя игрока, заразившегося коронавирусом.

Сборная России поменяла соперника по товарищескому матчу.

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