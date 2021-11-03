Главные новости дня: 2 ноября

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 2 ноября.

Состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Бавария" разгромила "Бенфику", "Барселона" победила киевское "Динамо", "Зенит" проиграл "Ювентусу", "Манчестер Юнайтед" спасся от поражения с "Аталантой". Результаты всех матчей дня доступны по ссылке.

Владельцы "Манчестер Сити" хотят купить акции "Спартака". В Госдуме России уже на это отреагировали.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды по итогам октября.

Антонио Конте возглавил "Тоттенхэм" и уже определил четыре трансферные цели для клуба.

Состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Результаты дня можно посмотреть здесь.

Стали известны причины такого долгого восстановления от травмы испанского защитник ПСЖ Серхио Рамоса.

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