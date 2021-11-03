Главные новости дня: 2 ноября

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Главные новости дня: 2 ноября

Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 2 ноября.

Состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Бавария" разгромила "Бенфику", "Барселона" победила киевское "Динамо", "Зенит" проиграл "Ювентусу", "Манчестер Юнайтед" спасся от поражения с "Аталантой". Результаты всех матчей дня доступны по ссылке.

Владельцы "Манчестер Сити" хотят купить акции "Спартака". В Госдуме России уже на это отреагировали.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды по итогам октября.

Антонио Конте возглавил "Тоттенхэм" и уже определил четыре трансферные цели для клуба.

Состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Результаты дня можно посмотреть здесь.

Стали известны причины такого долгого восстановления от травмы испанского защитник ПСЖ Серхио Рамоса.

Вот и все на сегодня. Оставайтесь с нами! | http://soccernews.ru
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Феерия "Баварии", провал "Зенита", успех "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 ноября

Феерия "Баварии", провал "Зенита", успех "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 ноября

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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