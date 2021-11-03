Главные новости дня: 2 ноября
Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости вторника, 2 ноября.
Состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. "Бавария" разгромила "Бенфику", "Барселона" победила киевское "Динамо", "Зенит" проиграл "Ювентусу", "Манчестер Юнайтед" спасся от поражения с "Аталантой". Результаты всех матчей дня доступны по ссылке.
Владельцы "Манчестер Сити" хотят купить акции "Спартака". В Госдуме России уже на это отреагировали.
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду признан лучшим игроком команды по итогам октября.
Антонио Конте возглавил "Тоттенхэм" и уже определил четыре трансферные цели для клуба.
Состоялись восемь матчей 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Результаты дня можно посмотреть здесь.
Стали известны причины такого долгого восстановления от травмы испанского защитник ПСЖ Серхио Рамоса.
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главное
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Дубль Роналду спас "Манчестер Юнайтед" от поражения в матче с "Аталантой"
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"Ювентус" в результативном матче обыграл "Зенит" в Лиге чемпионов
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"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов
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В Госдуме РФ отреагировали на интерес владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"
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"Челси" с трудом обыграл "Мальме" в Лиге чемпионов
Лента новостей
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Главные новости дня: 2 ноября
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Роналду увеличил отрыв от Месси в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов
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Роналду обошел Сульшера по числу голов за "Манчестер Юнайтед"
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Феерия "Баварии", провал "Зенита", успех "Барселоны": результаты Лиги чемпионов 2 ноября
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Дубль Роналду спас "Манчестер Юнайтед" от поражения в матче с "Аталантой"
-
"Бавария" разгромила "Бенфику" в Лиге чемпионов
-
"Барселона" обыграла "Динамо" в Киеве
-
"Ювентус" в результативном матче обыграл "Зенит" в Лиге чемпионов
-
Хави назвал "Барселоне" приоритетную трансферную цель
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В "Вильярреале" прокомментировали возможный уход Эмери в "Ньюкасл"
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"Реал" огласил заявку на матч с "Шахтером" в Лиге чемпионов
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Червиченко прокомментировал информацию об интересе владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"
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Уткин высказался об интересе владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"
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Гвардиола прокомментировал назначение Конте в "Тоттенхэм"
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В Госдуме РФ отреагировали на интерес владельцев "Манчестер Сити" к "Спартаку"
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"Вольфсбург" обыграл "Ред Булл" в матче ЛЧ
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"Челси" с трудом обыграл "Мальме" в Лиге чемпионов
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Хави будет получать в "Барселоне" меньше, чем в "Аль-Садд"
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Роналду - игрок месяца в "Манчестер Юнайтед"
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Вейналдум ярко высказался о Месси и Мбаппе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18