Главные новости дня: 2 октября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости среды, 2 октября.

В Лиге Чемпионов состоялись восемь матчей 2-го тура группового турнира.

В Санкт-Петербурге "Зенит" обыграл "Бенфику".

"Барселона" одержала тяжелейшую победу над "Интером".

"Ливерпуль" и "Ред Булл Зальцбург" устроили голевую перестрелку на "Энфилде".

Со всеми результатами дня можно ознакомиться по ссылке.

40-миллионный летний новичок "Зенита" бразилец Малком, похоже, вновь травмирован.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко согласился возглавить "Милан", но при двух условиях.

"Кардифф" не хочет платить за трансфер погибшего форварда Эмилиано Салы. Валлийский клуб намерен оспорить решение ФИФА.

Бывший полузащитник "Ювентуса" и "Зенита" Клаудио Маркизио, по всей видимости, завершит карьеру.

"Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно собирается купить нападающего и выбирает из трех вариантов.

"Манчестер Сити" может надолго потерять Бернарду Силву, если его признают расистом.

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